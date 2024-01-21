美國防部被禁止從六家中企采購電池

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（德國之聲中文網）據彭博社報道，美國國會禁止國防部購買中國最大制造商生產的電池，試圖進一步推動五角大樓供應鏈與其地緣政治競爭對手脫鉤。

作為上個月通過的《2024年國防授權法》(NDAA 2024)的一部分，這項規定將禁止國防部自2027年10月起從寧德時代、比亞迪和其他四家中國公司采購電池。

彭博社在19日的報道中介紹，這項措施並不影響美國企業的商業采購，例如，福特汽車采用寧德時代授權的技術，在密歇根州生產電動汽車電池；特斯拉的部分電池也來自比亞迪。去年第四季度，比亞迪超過特斯拉，成為全球銷量最高的電動汽車制造商。

另外四家電池將被禁購的中國電池制造商分別是遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能。這一禁令補充了國防授權法先前規定實現美國國防部供應鏈與中國脫鉤的條款，包括限制使用中國芯片，但仍然需要國防部更明確地界定新規的適用範圍。

報道最後強調，雖然國防部的禁令嚴格限於國防采購，但各行業和立法者往往都遵守這些規定，將其作為在自己的業務過程中應信任哪些材料、產品和公司的依據。五角大樓沒有立即回應彭博社的置評請求。

華盛頓正努力減少其新興電動汽車產業對中國的依賴。美國財政部上個月宣布，從2024年開始，美國生產的電動汽車若包含中國等國家制造或組裝的電池組件，將不再有資格享受美國"通脹削減法案"提供的每輛高達7500美元的稅收抵免。

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