汽車製造零庫存管理 不再是主流
紅海危機下，導致汽車製造局部斷鏈，即使連影響較小的日系車廠也不敢輕忽，過去「零庫存」管理作法已逐漸改變；各車廠持續深化並擴大短鏈工程，以面對未來的供應鏈挑戰。
日系車廠過去的管理風格，除了製造品質精緻化外，在長鏈的大前提下，以「零庫存」為管理指標，甚至一度成為全球各大車廠仿效的對象。但疫情過後加上近期紅海危機影響，這樣的供應鏈管理思維已大不同。
疫情過後，台灣許多汽車零組件廠相繼前進北美設廠，多半都是客戶端、尤其是組車廠要求。供應鏈業者指出，因為紅海危機爆發，汽車供應鏈這樣的短鏈生態，還持續在擴大中。
地緣政治風險仍是品牌與供應鏈最大的考量。有的車廠認為，原物料短缺或是海運配送不到，將造成生產線停工等問題，因此要求零組件廠直接在車廠附近設立產線，以避免不確定因素。
以國內各大關鍵零組件廠為例，和大工業近期在新墨西哥設廠，未來美國廠將直接供應美國客戶需求；堤維西則是在美國大車廠的要求下，在底特律附近設廠，在新廠開始量產之前，則由台灣廠先行供應。
對於車廠而言，零組件的品項太多，很難囤到足夠的量，零組件管理還是最關鍵的事情。其中，在車廠附近設產線或是設物流中心，是避免斷鏈的主要方法之一，此次紅海危機再度印證「短鏈供應」是未來主流。
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