汽車製造零庫存管理 不再是主流

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

紅海危機下，導致汽車製造局部斷鏈，即使連影響較小的日系車廠也不敢輕忽，過去「零庫存」管理作法已逐漸改變；各車廠持續深化並擴大短鏈工程，以面對未來的供應鏈挑戰。

日系車廠過去的管理風格，除了製造品質精緻化外，在長鏈的大前提下，以「零庫存」為管理指標，甚至一度成為全球各大車廠仿效的對象。但疫情過後加上近期紅海危機影響，這樣的供應鏈管理思維已大不同。

疫情過後，台灣許多汽車零組件廠相繼前進北美設廠，多半都是客戶端、尤其是組車廠要求。供應鏈業者指出，因為紅海危機爆發，汽車供應鏈這樣的短鏈生態，還持續在擴大中。

地緣政治風險仍是品牌與供應鏈最大的考量。有的車廠認為，原物料短缺或是海運配送不到，將造成生產線停工等問題，因此要求零組件廠直接在車廠附近設立產線，以避免不確定因素。

以國內各大關鍵零組件廠為例，和大工業近期在新墨西哥設廠，未來美國廠將直接供應美國客戶需求；堤維西則是在美國大車廠的要求下，在底特律附近設廠，在新廠開始量產之前，則由台灣廠先行供應。

對於車廠而言，零組件的品項太多，很難囤到足夠的量，零組件管理還是最關鍵的事情。其中，在車廠附近設產線或是設物流中心，是避免斷鏈的主要方法之一，此次紅海危機再度印證「短鏈供應」是未來主流。

美國 疫情 日系車

延伸閱讀

紅海危機破壞供應鏈遠超新冠 航運費上漲329%

路透：伊朗、真主黨派指揮官親赴葉門坐鎮 協助青年運動襲紅海船舶

紅海局勢動盪…船員行經紅海期間可領2倍日薪 但要滿足1條件

台驊：貨櫃輪運價漲定了 3月下旬是供需變化重要觀察期

相關新聞

歐洲太陽能業 陷紅色危機

歐盟制定野心勃勃的氣候目標，卻未能提振境內光電業，歐洲太陽能產業反而正面臨十多年來最嚴重的危機，原因是來自中國大陸輸入產...

海運干擾 歐系車廠斷鏈風險浮現

紅海危機下，往返亞、歐之間的汽車關鍵零組件、整車運輸兩大供應鏈都受到衝擊。其中，部分歐系車廠為材料供應不上，部分品牌恐出...

美股改寫歷史高 分析師憂未來漲勢可能趨緩

美股上周衝上歷史新高後，分析師預期接下來要續攻才是困難的開始，原因包括但美國經濟續強，聯準會（Fed）降息時間點或許會晚...

油輪轉彎航向亞洲 運費暴漲

國際油市正準備因應為紅海航運可能受擾好幾周做準備，愈來愈多業者正在承租油輪，以繞道避開這個危險地區。

日旅遊業缺工占比逾20%

儘管去年外國遊客在日本的消費已超越新冠疫情爆發前水準，旅遊景點住宿設施的缺工數卻占所需人力20%以上，可能流失潛在客人，...

汽車製造零庫存管理 不再是主流

紅海危機下，導致汽車製造局部斷鏈，即使連影響較小的日系車廠也不敢輕忽，過去「零庫存」管理作法已逐漸改變；各車廠持續深化並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。