海運干擾 歐系車廠斷鏈風險浮現

紅海危機下，往返亞、歐之間的汽車關鍵零組件、整車運輸兩大供應鏈都受到衝擊。其中，部分歐系車廠為材料供應不上，部分品牌恐出現危機。

對此，台灣豪華車龍頭台灣賓士表示，德國原廠在原物料、車輛運輸等供應鏈端積極備戰，其中，單程船期影響約延長半個月；至於原物料供應，德國原廠在物流倉儲建立強大網路並積極調度，期許將衝擊降到最低。

台灣賓士指出，近期車廠與供應商都保持緊密溝通，每班船期抵台時程約有十到14天不等的延遲影響。歐系指標車廠指出，預期第1季的新車供應量將緊縮。

不僅新車運輸鏈出問題，歐系車廠表示，從亞洲到歐洲的原材料與零組件供應都出現問題，導致進口車整車供應鏈緊張。歐指標車廠指出，近期因紅海危機不斷，製造供應鏈恐有斷鏈疑慮，部分車廠已停工因應。

英國金融時報（FT）報導，紅海攻擊船舶，擾亂了供應鏈，不僅運輸成本上升，交貨速度也變慢，讓歐洲的製造商和零售業者面臨混亂時期。

自葉門叛軍上月攻擊紅海區域的船舶以來，幾乎所有貨櫃輪已改道好望角，主要影響亞洲-歐洲航線，原本35天的航行時間，最多增加兩周。

零件延後到貨，已導致一些汽車製造商的產線停擺，例如特斯拉德國廠、富豪汽車比利時廠。汽車產業特別容易受到影響，是因為採用沒有大量庫存的「及時」生產方式。

在食品領域，法國的達能（Danone）表示，若這場干擾持續超過兩、三個月，將開始制定「減輕衝擊的計畫」，包含採用空運等替代方案。

面對交貨延遲，有些零售商的庫存可能耗盡。Proxima採購部門執行副總裁蓋勒說，雖然一些零售商有辦法用空運來克服問題，但利潤率不足以吸收額外成本的業者，可能必須開始提前向亞洲下單。

台灣賓士指出，因應疫情期間供應鏈的問題，賓士已完成備戰準備，以德國斯徒加特原廠的56工廠為例，產線附近都有供應商在臨近區域設立物流中心，這也是賓士產線維持運轉的重要關鍵。