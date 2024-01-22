特斯拉營收將創新高
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將發布上季財報，營收預料將創新高，但經調整後每股盈餘將年減39%，因為年底降價促銷壓縮利潤。
特斯拉預定24日美股盤後（台灣時間25日清晨4時左右）公布去年第4季財報，分析師預估營收年比將成長約6%至258.33億美元，創歷來單季新高，但每股盈餘將年減逾三成至73美分，預估將設定全年交車量約220萬輛的指引。
特斯拉上季利潤預料將因一連串降價措施而萎縮，每輛汽車的平均售價預估季比將下滑1%~1.5%。
因此，市場預料將關注特斯拉的成本壓力、中國大陸降價行動，以及在紅海危機導致特斯拉柏林廠短暫停產後，特斯拉供應鏈所受到的影響，尤其是執行長馬斯克的看法。
馬斯克最近也屢屢因特斯拉而搶占媒體版面，據傳他使用違禁藥品，上周又威脅想取得特斯拉的更多控制權，市場都等著他釐清這些議題。
投資人也緊盯特斯拉新的平價車款生產進度。特斯拉未來幾年的下一波成長，將繫於新的Model 2平台，也是該公司交車量在2030年前衝到500萬輛的關鍵。
除此之外，市場也期待馬斯克能分享全自駕（FSD）功能的最新開發進展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言