美國電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將發布上季財報，營收預料將創新高，但經調整後每股盈餘將年減39%，因為年底降價促銷壓縮利潤。

特斯拉預定24日美股盤後（台灣時間25日清晨4時左右）公布去年第4季財報，分析師預估營收年比將成長約6%至258.33億美元，創歷來單季新高，但每股盈餘將年減逾三成至73美分，預估將設定全年交車量約220萬輛的指引。

特斯拉上季利潤預料將因一連串降價措施而萎縮，每輛汽車的平均售價預估季比將下滑1%~1.5%。

因此，市場預料將關注特斯拉的成本壓力、中國大陸降價行動，以及在紅海危機導致特斯拉柏林廠短暫停產後，特斯拉供應鏈所受到的影響，尤其是執行長馬斯克的看法。

馬斯克最近也屢屢因特斯拉而搶占媒體版面，據傳他使用違禁藥品，上周又威脅想取得特斯拉的更多控制權，市場都等著他釐清這些議題。

投資人也緊盯特斯拉新的平價車款生產進度。特斯拉未來幾年的下一波成長，將繫於新的Model 2平台，也是該公司交車量在2030年前衝到500萬輛的關鍵。

除此之外，市場也期待馬斯克能分享全自駕（FSD）功能的最新開發進展。