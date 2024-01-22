日旅遊業缺工占比逾20%

儘管去年外國遊客在日本的消費已超越新冠疫情爆發前水準，旅遊景點住宿設施的缺工數卻占所需人力20%以上，可能流失潛在客人，業者正競相透過提供更優渥的工資和其他工作條件，以僱用足夠的勞工。

人力資源服務供應商HRog分析發現，2023年來，飯店和旅館營運商提供的工作機會，一直超過疫前水準。去年11~12月的招聘數均超過2.8萬個，較2019年同期增加逾20%，成長率高於整個產業的10%左右。

日生基礎研究所經濟研究部部長齋藤太郎說，「勞動力短缺問題尚未解決」。他估計去年7~9月住宿業的缺工數將超過15萬個。該產業約有60萬名勞工，尚未找到的勞工占所需勞動力20%以上。

以靜岡縣一家旅館為例，年底和新年假期期間常客滿，但由於員工減少，只能拒絕在其六間客房的別館接待客人，因此上季僅有約70%的接待量。業者採取一些因應措施，例如開出的時薪高於東京以吸引勞工。