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美股改寫歷史高 分析師憂未來漲勢可能趨緩

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
標普500指數在19日改寫歷史新高，但美國經濟續強，Fed降息時間點或許會晚於預期，次數也可能減少，有分析師警告，漲勢要持續恐怕不容易。路透
標普500指數在19日改寫歷史新高，但美國經濟續強，Fed降息時間點或許會晚於預期，次數也可能減少，有分析師警告，漲勢要持續恐怕不容易。路透

美股上周衝上歷史新高後，分析師預期接下來要續攻才是困難的開始，原因包括但美國經濟續強，聯準會（Fed）降息時間點或許會晚於預期、次數也可能減少，再加上近期愈來愈密集發布的企業財報將帶來考驗。

華爾街日報（WSJ）報導，標普500指數19日雖創空前新高，但主要指數漲勢在最近幾周降溫，標普500只比一個月前上漲不到2%，而且勞動市場和經濟幾乎沒有趨緩跡象。債券殖利率去年底急跌後，今年來掉頭走升。

這種狀況促使一些分析師和投資組合經理人警告，美股進一步漲勢可能止步，理由是各界預期將驅動市場續漲的降息，發生時間點或許沒有多頭投資人押注地那麼快。

交易者減少押注Fed官員將在3月啟動降息，和價格呈反向走勢的殖利率上揚。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，Fed 3月會議按兵不動的機率高於50%。交易員今年初預估，利率到今年底時將降至3.85%，如今從與聯邦資金利率連動的期貨合約看來，現在估計年底利率將接近4.1%。

這種變化的背後原因正是數據顯示經濟力道續強，Fed官員也持續澆熄市場對3月降息、及全年降息1.5個百分點（6碼）的預期。

Ionic資本管理公司的芬奇說：「很明顯地，共識是通膨獲得控制，我們正邁向軟著陸，這當然有可能—但很多已經反映。」他說，經濟必須突然惡化，才會降息這麼多次。

此外，本周將有超過70家標普500指數成分企業發布季報，包括特斯拉、嬌生、奇異及英特爾，下周更有約25%的成分企業公布財報，包括微軟、高通、埃克森美孚等重量級業者，風險在於企業主管提出許多負面看法，促使分析師調降今年的獲利預期，衝擊股市漲勢。

Fed 指數 美股

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