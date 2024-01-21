把私人手機號碼給6萬員工！上任一年的愛迪達CEO是誰？能帶公司重返獲利？

摘要 1.從Adidas在前年11月宣布執行長將由古爾登（Bjørn Gulden）接任後，公司的股價幾乎翻了一倍。 2.古爾登的上一份工作是Puma執行長，在他領導的十年間，該公司營業額增加了近兩倍。 3.員工抱怨公司透明度不足，他在上任後首次的全員大會中，把私人手機號碼提供給6萬名員工。

Adidas執行長古爾登（Bjørn Gulden）在去年一月正式執掌這間德國運動品牌。從2022年底宣布由他接任CEO起，公司股價從低點迄今幾乎翻了一倍；漲幅遠超過同期股價略有下降的競爭對手Nike。

據《華爾街日報》報導，在古爾登上任一年後，他表示，今年Adidas有望開始獲利。這位總穿著運動服、金髮碧眼的58歲CEO，曾是職業足球選手與手球運動員，於1992年～1999年擔任Adidas服飾與配件高級副總裁。

他上一份工作是Puma執行長，在其領導的約十年裡，Puma表現不凡，營收增加了近兩倍；同期間，Adidas成長約是55%。

古爾登臨危受命，面對的是在2022年最後一個季度就虧損約7.24 億歐元（約合新台幣246.5億元）的挑戰；雪上加霜的是，在美國饒舌天王肯爺（Kanye West，現已改名為Ye）的反猶太言論引發眾怒後，Adidas不得不在去年，宣布與其終止合作，並承擔了成本超過7億歐元、零售價值超過12億歐元的熱銷聯名商品Yeezy系列庫存。

「搖醒那些不知道我們正在失敗的人」

用他的話說，2023年是Adidas要東山再起前的過渡年。面對士氣低落、抱怨公司缺乏透明度的員工，他選擇在上任後的第一次全員大會裡，向員工揭露了包含財務數據在內的敏感資訊，甚至對約6萬名員工提供了自己私人手機號碼。

「有人覺得我瘋了，」古爾登說，但他認為領導者，最好能做到「不被過濾」。那段時間，每週他約會接到200通員工來電，敦促他改革。

「我們的行業並沒有那麼複雜，」但在Adidas，卻有一種尋找理由不做事的文化。他說，真正挑戰在於「搖醒那些不知道我們正在失敗的人」。

古爾登回憶在足球場上奔馳的日子，他記得總有些球員會在場上「躲起來」，他們很少犯錯，但也一事無成，而Adidas也被類似的恐懼癱瘓了。

他在22歲時因傷被迫退役，在1980年代於挪威與德國踢球，運動場就是他最熟悉、自在的主場。

身為一名越野滑雪運動員，他曾在去年的一場比賽中摔傷，不僅臉上流血、肩膀骨折需要手術，但他卻在Instagram上幽默寫下：「這讓我的臉變得更漂亮了（雖然受傷了，）但天氣和比賽都超棒的！」幾個月後，他再度回到阿爾卑斯山參加另一場滑雪馬拉松。

砍掉數百個KPI：高階主管陷入無意義打勾練習

《華爾街日報》指出，古爾登對Adidas的救火計畫，策略大致上與十年前在Puma相同，要用更快、更有效率的文化，扭轉了停滯不前的公司。老同事、前Puma美國創意總監湯姆・貝克（Thom Baker）說：「他（古爾登）重組了我們、簡化了決策，」

古爾登認為Adidas的產品從來沒有不好，而是層層混亂的管理扼殺了它們的潛力。現在，更多的部門主管直接向他彙報，並迅速做出新產品和新概念的決定；更大刀闊斧廢除了涉及數百個所謂KPI的評估系統，他說，這些指標使高階主管們陷入了毫無意義的打勾練習。

Puma前同事、籃球業務負責人斯泰格（Maximilian Staiger）形容，古爾登什麼都知道，他甚至能告訴你一條鞋帶的成本。在一場會議中，當古爾登聽到員工回報說，某雙鞋的供應商稱無法再支援更多數量時，他居然直接拿起電話，打給他認識的工廠經理。

在古爾登重返公司前，Adidas為了樽節費用而限制出差，但他已重新讓產品開發人員坐上飛機，並下達了新命令：「現在起，你不用再和供應商通電話了，而是前往越南、留在越南，直到你把鞋子做完，」他說。

古爾登承認，有人喜歡也有人討厭他的管理風格。Adidas的高層，包含銷售和品牌主管、數位主管、北美總裁都相繼離職。

「更快、更有效率」有沒有辦法幫助古爾登實現諾言，讓Adidas從今年開始獲利還不得而知，但在上個月，Nike警告消費者支出放緩，與削減約20億美元成本後，他的轉虧為盈任務將變得更加艱鉅。

資料來源：華爾街日報、商業內幕、Instagram

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