官員頻喊不急下調利率 市場押注Fed5月降息

美國聯準會（Fed）三位官員表示，何時調降利率要視日後經濟數據而定，目前支持開始降息的證據並不充分，加上最新數據顯示消費信心高亢，期貨市場交易員押注5月才會降息。

密西根大學消費者信心指數1月升至兩年半來最高，顯示經濟樂觀度大增，削弱Fed降息迫切性。報告發布後，聯邦資金利率期貨市場19日價格顯示，交易員預期3月降息機率僅約49%，比報告發布前的55%和上周的77%明顯下滑；5月降息機率則超過80%。

Fed訂於本月30日至31日舉行決策會議，一般認為會維持利率不變。在會前靜默期展開前，決策官員紛紛表明不急於降息的看法，也沖淡市場對降息的預期心理。

舊金山聯準銀行總裁戴莉表示，現在說降息近在眼前還不是時候。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克仍認為，要到第3季才可能啟動降息循環。