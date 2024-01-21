美股熱 標普、道瓊創新高

大型科技股的推動下，標普500指數上周五（19日）站上睽違兩年的歷史新高，同時，道瓊工業指數也再創新高。儘管多位聯準會官員澆熄今年及早降息的樂觀心理，但在台積電和美超微繳出令人喜出望外的業績後，投資人已將目光已轉移至財報季的表現。

標普500指數上周五漲1.2%，收4,839點，500多個交易日過後終於再創新高。道瓊工業指數上漲395點，也收在新高37,863點。科技股為主的那斯達克綜合指數大漲1.7%。

繼台積電發布優於預期的業績展望後，伺服器大廠美超微（Super Micro）初估財報也相當亮眼，收盤股價狂漲36%，激勵輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）再創新高。費城半導體指數上周五大漲4%，台積電ADR再漲1%，台積電最大客戶蘋果股價也漲1.6%。

KKM Financial創辦人暨執行長基爾柏說：「這一份台積電財報解開牛市的束縛，讓標普500指數轉正，只欠這一點火花。」不過，美國10年期公債殖利率上周五升抵4.145%。

晶片股大舉反攻，有如重現去年AI業者推升美股的熱潮。分析師指出，AI相關需求即是帶動美超微強旺業績的主因，對輝達而言也是額外利多消息。

LPL Financial首席全球策略師克洛斯比特別點名台積電出色業績表現，可視為產業風向球。

財報季接下來能否延續此基調甚值關注。本周標普500指數成分股企業將有特斯拉、英特爾等超過70家公布財報。接下來一周更加忙碌，約有四分之一成分股企業公布財報，包括微軟、蘋果、高通。