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睽違2年！標普500指數創歷史新高 台積電、美超微重燃AI狂熱

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
最近晶片股大舉反攻，美超微業績火上加油，有如重現去年人工智慧（AI）業者推升美股的熱潮。路透
最近晶片股大舉反攻，美超微業績火上加油，有如重現去年人工智慧（AI）業者推升美股的熱潮。路透

大型科技股的推動下，標普500指數周五站上睽違兩年的歷史新高。儘管多位聯準會（Fed）官員澆熄今年及早降息的樂觀心理，台積電和美超微繳出令人喜出望外的業績後，投資人已將目光已轉移至財報季的表現。

標普500指數周五上漲1.2%，收在4,839.81點，500多個交易日過後終於再創新高。道瓊工業指數大漲395點，也收在新高37,863.80點。科技股為主的那斯達克綜合指數大漲1.7%。

繼台積電發布優於預期的業績展望後，伺服器大廠美超微（Super Micro）初估財報也相當亮眼，收盤股價狂漲35.9%，激勵輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）再創新高。費城半導體指數周五大漲4%，台積電ADR也再漲1%，連台積電最大客戶蘋果股價也上漲1.6%。

KKM Financial 創辦人暨執行長基爾柏（Jeff Kilburg）說：「這一份（台積電）財報解開牛市的束縛，讓標普500指數轉正，只欠這一點火花。」

不過，美國10年期公債殖利率周五繼續上揚，升抵4.145%。

最近晶片股大舉反攻，有如重現去年人工智慧（AI）業者推升美股的熱潮。由於標普500指數和那斯達克綜合指數都以市值加權計算，大型科技股對大盤有放大的影響。

分析師指出，AI相關需求即是帶動美超微強旺業績的主因，對輝達而言也是額外的利多消息。輝達周五大漲4.2%。

LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（Quincy Krosby）說：「（科技七巨人）在兩種完全不同的經濟狀況都有吸引力，一來是不必擔心經濟劇烈放緩，二來他們是AI的具體動力，因為市場一直留意大型科技公司的業務發展和生成式AI的業務創新。如今所見各公司所公布的，正是AI商業價值的具體實現。」

克洛斯比特別點名台積電的出色業績表現，可視為產業的風向球，也是顛覆性技術潛力之所在。她說：「市場為此等候多時。」

因此，財報季接下來能否延續此基調甚值關注。下周標普500指數成份股企業將有特斯拉和英特爾在內超過70家公布財報。接下來一周更加忙碌，約有四分之一成分股企業公布財報，包括微軟、蘋果、高通。

台積電 標普 AI 科技股 超微

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