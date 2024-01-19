亞馬遜雲端事業擬投資逾2兆日圓 在日擴建資料中心

亞馬遜（Amazon）雲端事業AWS周五宣布，計劃在2027年之前，投資2.26兆日圓（152.4億美元）擴大在日本的雲端運算基礎建設，以因應東京與大阪兩大都會區的客戶成長需求。

全球最大雲端運算服務公司AWS，在2011年到2022年之間，已經投入1.51兆日圓增加在日本的雲端服務量能。

日經亞洲指出，AWS這批資金將用於增建資料中心，加強在日本市場的營運。資料中心是雲端運算服務最關鍵的的設施。

由於生成式人工智慧（AI）的應用預期將被大範圍推廣，需要處理的資料量勢必出現爆炸性的成長，AWS加速在日本的投資。

日經說，AWS在日本市場的巨額投資，金額大於準備在印度砸下的1.056兆盧比（127億美元），顯示日本市場的重要性。印度被視為高成長市場，AWS規劃2030年前，以這樣的規模開發市場。