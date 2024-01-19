快訊

尷尬！三星Galaxy S24手機舊換新 官方認證「蘋果iPhone最值錢」換購價曝光

周子瑜母校！台南這所「明星國中」學生克難坐路邊等車 校方說話了

都是名車！執行署麥拉倫、保時捷名車拍賣會 李姓前立委SUBARU也在列

台積電吹響2024年反彈號角 半導體股市值增逾1,650億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台積電發布的展望提振投資人對2024年科技業廣泛復甦的希望，推動晶片股漲勢。路透
台積電發布的展望提振投資人對2024年科技業廣泛復甦的希望，推動晶片股漲勢。路透

台積電對資本支出和營收的展望提振投資人對2024年科技業廣泛復甦的希望，推動從東京威力科創和輝達（Nvidia），半導體股公司的市值激增逾1,600億美元。

彭博資訊指出，台積電亮麗的財報凸顯出，疫情過後，市場對智慧手機、晶片和運算需求反彈的預期。周五，這家全球最有價值晶片製造商繼ADR在美國股市狂漲近10%後，股價在台北股市攀升逾5%，其主要供應商東京威力科創和愛德萬測試則在東京股市分別上漲5%和8%，根據彭博資訊，它們合力推動從美國到亞洲的半導體股票大漲約1,650億美元。

台積電的展望為習慣於低迷市場的投資人提供了急需的保證。台積電和Nvidia預算資本支出為280億至320 億美元，預計全年營收成長恢復到至少20%。高階主管還花了許多時間談論AI出現將如何推動整個行業的發展。

在歐洲，艾司摩爾（ASML） 勁揚4%，帶動Nvidia和英特爾（Intel）在內美股的廣泛反彈，費城半導體指數創下自12月11日以來的最大漲幅。

Wedbush分析師寫道：「過去四到五個月，台積電對近期基本面的信心似乎明顯改善。我們認為這種更多頭的前景是因為AI貢獻不斷增加而產生的樂觀情緒，以及對2024年傳統終端市場趨勢有較佳預期。」

晶片製造業在近幾周出現復甦跡象。根據半導體產業協會估計，晶片銷售額下滑一年多之後估計要成長了。台積電預估3月營收至少增加8%到180億到188億美元，高於市場預期的大約182億美元。

請留意不確定性依然存在。台積電的競爭對手三星電子本月公布，營業利潤連續第六季下滑，主因是智慧手機和記憶體業務的消費需求低迷。世上最大電腦、智慧手機、晶片和網路市場的中國大陸也還有許多問題。台積電的長期重要客戶蘋果則因預期需求疲軟——Jefferies認為iPhone在大陸的銷售頹勢恐將加深——評級遭下調，。

投資人可能發現，根據MarketWatch的一篇報導，今年制覇股市、影響力最大的仍是「美股七雄」——亞馬遜、蘋果、Alphabet 、微軟、Meta、特斯拉和Nvidia，這幾家公司去年讓標普500指數成分股的市值狂增5兆多美元。Dow Jones Market Data僅在2020年發現市值增加如此集中的案例，而且也來自同一批公司。

台積電 半導體 投資人

延伸閱讀

差點慘賠上千萬大牛！Joeman買台積電「一股都沒賣」嗨喊：解套了

台積電3奈米營收逾3倍成長 法人：超微聯發科需求強

台積電衝破600元關！早盤625元開高大漲 市值站上16.2兆

台積電法說報喜！台股開盤大漲318點、站上17,500點 台積電大漲37元

相關新聞

一吐今年怨氣！蘋果股價大漲3% 美銀雪中送炭喊買

蘋果（Apple）股價周四在美國銀行（BofA）將其投資評級由「中性」上調「買進」後勁揚，收盤大漲3.3%，報188.6...

國際貿易重組 東南亞成贏家

波士頓顧問公司（BCG）的最新報告指出，全球地緣政治衝突和保護主義氣焰升高，全球商務往來減緩衝擊國際貿易，正在重繪世界貿...

台積電吹響2024年反彈號角 半導體股市值增逾1,650億美元

台積電對資本支出和營收的展望提振投資人對2024年科技業廣泛復甦的希望，推動從東京威力科創和輝達（Nvidia），半導體...

忍得住嗎？只要1個月不用智慧型手機 這家公司就送你30萬

現代人的生活離不開手機，甚至許多人自覺已經手機成癮，但如果你願意放棄使用智慧型手機1個月，那將有機會獲得美國紐約一家優格...

小摩CEO戴蒙去年薪酬增4.3％ 高達台幣11億元

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙2023年的薪酬上漲4.3%至3,600萬美元（新台幣11.3億元），去年小摩創下...

遠方EP133｜英倫視角-脫歐後的英國經濟榮衰

回顧2023年，國際貨幣基金IMF對英國的GDP預測可能呈現負成長，對照2020年脫歐前的雙位數，經濟成長率大幅萎縮。然而，期間經歷全球疫情、戰爭爆發等大環境因素，英國民眾生活受到哪些影響？今天的遠方，邀請旅居倫敦的華人鄭培欣Aysha，分享實際情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。