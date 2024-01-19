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小摩CEO戴蒙去年薪酬增4.3％ 高達台幣11億元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。 歐新社
摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。 歐新社

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙2023年的薪酬上漲4.3%至3,600萬美元（新台幣11.3億元），去年小摩創下美國銀行業史上最高利潤。

根據周四揭露的監管文件，小摩董事會核定了戴蒙去年薪酬，本薪150萬美元，外加根據工作表現而得的3,450萬美元薪酬獎勵。合計3,600萬美元的薪酬，比2022年的3,450萬美元增加4.3%。

董事會在文件中描述戴蒙對摩根大通的貢獻：「本公司處於絕佳的幸運位置，由這樣一位才華洋溢、經驗豐富的高階主管來領導。他讓公司不斷發展，維持市場領導地位，提升公司聲譽，投資未來機會，促進多元與最佳執行，管理風險並培養優秀幹部，同時保持對公司客戶的關注。」

拜聯準會升息之賜，加上在政府主導的拍賣中買下第一共和銀行銀行，摩根大通去年大賺496億美元，股價在上漲27%，贏過所有主要競爭對手。

小摩領導高層因而去年平均加薪幅度超過 5%。該公司說，總裁Daniel Pinto薪酬為3,000萬美元，長期擔任資產和財富管理主管的Mary Erdoes為2,700萬美元，消費者銀行業務共同主管Jennifer Piepszak和Marianne Lake各領了1,850萬美元薪酬。

已是億萬富豪的戴蒙，擔任摩根大通執行長已經18年，是主要銀行中在位最久的，而且經常是同儕裡薪酬最高的人。去年10月小摩申報戴蒙計劃賣出100萬股公司股票，這是他出任執行長之後首次售股，理由是進行財務多元配置與稅務規畫。

無論何時詢問戴蒙，他一直都回答計劃在工作崗位上再做五年。這個「五年」玩笑在2021年的時候變得認真，當時董事會核給他一個特別的薪酬獎勵案，價值逾5,000萬美元，要他至少留到2026年。然而至今戴蒙仍未明示，他是否視該筆酬金為一個職涯完結。

67歲的戴蒙去年在銀行的投資人日活動上曾說：「我無法永遠做下去，這點我清楚，不過我投入工作的強度還是一樣。」「我想，當我沒有那種強度之時，我就該離開。」

摩根 主管

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