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Figure宣布和BMW簽約！人形機器人將用在美國廠 已能自主泡咖啡

中央社／ 聖地牙哥18日專電
在社群影片裡，機器人能自己學會泡咖啡。圖／取自X平台
在社群影片裡，機器人能自己學會泡咖啡。圖／取自X平台

新創公司 Figure今天宣布，與汽車製造商BMW簽下一紙商業協議，準備把該公司研發的人形機器人投入汽車製造的領域。在社群影片裡，這款機器人能自己學會泡咖啡

綜合路透社、科技新聞網站The Verge報導，這批機器人針對特定任務進行訓練之後，將在未來一到兩年之內，投入BMW在南卡羅來納州史巴丹堡郡（Spartanburg）的製造廠。這個廠目前有1萬1000名員工，每天組裝1500輛車。

專門研發人工智慧（AI）機器人的Figure公司沒有說明這批機器人的數量，但Figure執行長艾德卡克（Brett Adcock）表示，雙方合作將從少量的機器人開始，如果表現達到預期的目標，未來將會擴大數量。

艾德卡克指出：「過去數十年，單一用途機器人商業市場已經飽和，但多功能的通用型機器人潛力尚未完全開發。」Figure這款機器人將取代原本人力操作上「困難、不安全或單調」的任務。

Figure近日在社群媒體X上發表影片，示範Figure 01機器人透過「端對端」（end to end）的人工智慧系統，在10小時內自主學會了如何泡咖啡。在影片中，機器人的手指能做出拿取、放入咖啡膠囊的細微動作，從錯誤當中學習。

汽車製造商本田（Honda）、現代（Hyundai）多年來已經一直在嘗試，把生產線上具重複性、危險的工作交給人形機器人操作。電動車大廠特斯拉（Tesla）去年發表了第二代Optimus機器人；電商龍頭亞馬遜（Amazon）也在自家倉庫正在試驗Digit機器人。

咖啡 影片 社群媒體

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