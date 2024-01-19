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Vision Pro這麼貴怎麼用才酷？蘋果主管點名醫療和教學

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
目前為止，Netflix、Spotify和 Google 的 YouTube 都無意提供專屬 Vision Pro 的應用程式。美聯社
目前為止，Netflix、Spotify和 Google 的 YouTube 都無意提供專屬 Vision Pro 的應用程式。美聯社

蘋果（Apple）混合實境頭戴式裝置 Vision Pro 將於2月2日正式上市，可以預見，未來在職場上可以引進的領域有外科手術、飛機維修和教學。

目前為止，Netflix、Spotify和 Google 的 YouTube 都無意提供專屬 Vision Pro 的應用程式。

彭博報導，蘋果主管Mike Rockwell和Alan Dye在本周發送給員工的一段影片討論產品的開發，以及這項技術尚在起步階段的潛在成長領域。

據彭博取得的影片對話文字稿，有員工問到售價3,499美元的Vision Pro有什麼「很酷」的用途時，負責 Vision Pro 的副總裁Rockwell提到了醫療領域、訓練和教育。

他說：「在手術過程中，醫生常常很難在顯示器上查看分散各處的資訊，蘋果Vision Pro可以把這些都整合在一起，有助於改善手術的結果。」

此外，蘋果在周四發給員工的通告中說，員工可享受Vision Pro 25%的折扣，雖比不上蘋果推出智慧手錶和HomePod智慧音箱所提供多達50%折扣，但因Vision Pro售價很高，員工等於可以少花近900美元，不過員工價不含稅負和選配。

此外，員工還每三年享有購買Mac補助500美元的額度，也可以將此額度於 Vision Pro。員工也可以向公司報銷配鏡片的費用。

YouTube周四發布新聞稿說，並未計劃為蘋果Vision Pro推出新的 App，也不會讓現有用於的iPad App套用在新產品。YouTube和Netflix一樣，建議客戶若想觀看他們的內容，可以使用網頁瀏覽器：「YouTube用戶可以在Vision Pro上的Safari觀看 YouTube。

彭博引述知情人士報導，Spotify也沒有為Vision Pro作業系統 VisionOS 推出新App的計畫，不過透過網頁瀏覽器仍可運作。

Vision Pro將納入蘋果的音樂和 podcast 的應用程式。蘋果主要將這產品定位為影片、遊戲和其他娛樂內容的平台。

手術 影片 售價

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