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中東局勢緊張…原油金價連袂走高 銅價止跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

受中東緊張局勢和美股上漲影響，原油周四走高，金價也受中東衝突帶動的避險需求連袂走高，銅價則止跌小漲。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價走高

西德州中級原油（WTI）期貨大漲2.1%，今年來首次收在每桶74美元上方。 2月交割的WTI原油期貨在紐約上漲1.52美元，結算價報每桶74.08美元； 3月交割的布蘭特原油原油期貨結算價上漲1.22美元，至每桶79.10美元。

地緣政治風險支撐了油價，美國夜間對葉門境內14個胡塞武裝目標發動了新一波打擊；在其他地方，巴基斯坦軍隊對伊朗境內的激進分子藏身之處也實施針對性的打擊。

與此同時，美國能源資訊署（EIA）周四發布的報告顯示，美國上周原油庫存下降249.2萬桶，目前處於去年10月以來最低水平。國際能源總署(IEA)則表示，來自美國、巴西、加拿大和蓋亞那的供應成長將推動OPEC+以外的原油供應迎來又一年強勁成長。

黃金走高

美元漲勢暫歇，黃金震盪周四走高。勞動市場數據顯示就業增長，使聯準會（Fed）降息的預期受到抑制。

截至美東時間下午4:22，黃金現貨上漲0.8%，報每英兩2022.69美元；白銀現貨上漲0.9%，報22.7485美元。

金價在前兩個交易日下跌約2.5%，受到投資人下調降息押注的影響。

銅價止跌

銅價周四從六周低點回升，因美國初請失業金數據強勁，且中國的金屬需求具韌性。

倫敦金屬交易所(LME)3個月銅期貨報每噸8,306.5美元，上漲0.5%。數據顯示美國初請失業金人數降至2022年底以來最低後，銅價應聲上漲。

麥格理在報告中表示：「供應方面出現了一些動態，極大地改變了我們對銅的短期前景。我們修正後的供需數據顯示2024年的供求前景更為平衡」。

鋁期貨尾盤報每噸2,166.5美元，下跌0.5%，觸及12月14日以來最低。

美國 金價 失業

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