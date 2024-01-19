北歐碼頭壅塞惡化 貨櫃運價飆

紅海緊張持續升高、巴拿馬運河旱情未見好轉，現在北歐天候也來攪局，航運巨頭馬士基（Maersk）18日表示，北歐港口的天候干擾及船舶避開紅海航道，正導致貨櫃碼頭出現壅塞。最新貨櫃運價數據指出，上海－洛杉磯航線的貨櫃運價已漲到2022年9月來最高。

葉門叛軍「青年運動」（又譯胡塞組織）持續攻擊行經紅海的商船，17日聲稱用導彈直接命中美國籍Genco Picardy號散裝貨輪。美國同日則把胡塞組織重新列為「特定全球恐怖分子」，以便切斷胡塞用來襲擊或劫持船隻的資金和武器來源。但胡塞組織表示，將繼續襲擊駛往以色列的船隻。

馬士基執行長柯文勝17日說，紅海商船遭受攻擊所引發的全球航運干擾，可能將維持好幾個月，紅海「是全球貿易和全球供應鏈最重要的動脈之一，現在已經堵塞了」。

馬士基18日提供給客戶的最新報告指出，在北歐，冬季風暴和近來假期季節的影響，已導致港口關閉和停航，「冬季天候和紅海緊急事態預料將影響全歐洲和碼頭的營運」，籲請客戶在卸貨後儘快提領貨物，以加快流動。

在葉門胡塞武裝組織攻擊紅海商船之際，馬士基等航運業者已指示船隻避開紅海和亞丁灣，繞行航程拉長的好望角航線。

海運顧問公司Drewry的世界貨櫃運價指數顯示，在18日止當周，主要跨洋航線的40呎貨櫃加權平均運價已比之前一周大漲23%至3,777美元，為2022年9月來最高。其中，從上海到洛杉磯的貨櫃運價在這段期間暴漲38.4%至3,861美元，也是2022年9月來新高，漲幅更是2016年9月來最大。上海-紐約航線也暴漲35.3%至5,644美元，是2022年11月來最高，漲幅是2021年6月來最大。