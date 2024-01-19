Fed首季降息機率降低

根據美國聯準會（Ｆｅｄ）最新的褐皮書報告，美國經濟景氣在去年十二月至一月初幾無變化，且勞動力市場有降溫跡象，而強韌的消費者支出支撐美國經濟，抵銷製造業等其他產業疲軟帶來的不利影響，凸顯聯準會必須繼續在壓低通膨和保持經濟與就業成長之間艱困地尋求平衡。

市場人士也延後主要央行首次降息的預期時間，認為第一季降息的可能性較低。

央行總裁們對降息保持審慎態度的原因，包括就業市場和經濟有韌性，且擔心通膨進一步降溫的進展停滯。

債券交易人士逐漸放棄押注聯準會三月將降息，利率交換合約的價格顯示，第一季降息的機率只剩下約百分之五十。

道富集團執行長奧漢利十七日表示，美國勞動力市場和經濟的健康狀況，意味著聯準會寧可冒險維持利率不變。

Hargreaves Lansdown的貨幣和市場主管斯特里特表示，「愈來愈多人意識到央行不會急於迅速降息」，「他們正面臨著頑固的通膨敵人和地緣政治風險擴大，尤其是在中東地區，航運延誤看不到盡頭，有可能推高商品價格」。

聯準會在十七日公布的褐皮書指出，「十二個聯邦準備銀行轄區中，多數地區回報經濟活動幾乎沒變化或沒變化」，「大部分地區的消費者在節日期間表現符合預期，三個地區的表現超出預期，這為經濟帶來一些季節性的緩解」。

褐皮書通常在聯準會的ＦＯＭＣ會議召開前兩周公布，市場預期聯準會在一月卅、卅一日開會時，將連續第四度維持基準利率不變，但有可能討論何時開始降息。

整體而言，褐皮書顯示，企業提到通膨壓力緩解，其中包括消費者對價格的敏感度提升，迫使零售商壓縮利潤率，進而反對供應商漲價。多數地區的企業提到投入成本價格持穩或下降的例子。

此外，幾乎所有轄區都有提到勞動力市場降溫的跡象，但是超過一半的轄區整體就業水準淨變動很小或沒有變動。許多轄區的企業預期，未來一年的工資增幅將進一步下降。