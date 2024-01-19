特斯拉歐洲降價 爆需求疑慮

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）繼上周在中國大陸降價後，17日又調降德國等歐洲市場的Model Y車款價格，引發需求疑慮，成為電動車產業的最新利空。分析師警告，特斯拉今年將遭遇「愈來愈多痛苦」，是這波財報季顯露最多風險的企業之一。

路透報導，特斯拉德國市場的Model Y長程版價格調降5,000歐元至49,990歐元（54,340美元），降幅9%，Model Y性能版價格也下調5,000歐元（降幅8.1%）到55,990歐元，Model Y後驅版價格也調低4.2%。

特斯拉在法國也針對Model Y降價達6.7%，丹麥市場售價一口氣調降多達10.8%。另據CNBC報導，Model Y在荷蘭的價格調降達7.7%，挪威的降價幅度介於5.6%~7.1%。

特斯拉雖未說明降價的理由，但在政府補助縮減和借貸成本高漲下，電動車需求已普遍放緩。

特斯拉降價的消息，加上被瑞士銀行和富國銀行調降目標價，促使特斯拉17日收跌近2%，拖累歐洲和中國大陸汽車類股17日重挫，福斯、寶馬與賓士跌幅介於2.2%~3.1%，蔚來、小鵬一度挫跌近10%。

特斯拉和其他同業的股價則在18日回穩，特斯拉股價在美股早盤上漲1.4%。不過，特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬等電動車類股今年來已平均跌逾兩成。

富國銀行汽車分析師蘭根表示，特斯拉未來一年將面臨諸多挑戰，為這波財報季顯露最多風險的企業之一。

他預期特斯拉今年交車量僅將成長約13%，遠低於該公司50%的長期成長目標，「還有利率居高不下、電動車採用趨於平緩的相關總體經濟逆風」，而且「跡象顯示（特斯拉）三大關鍵地區的（業績）成長日益放緩」。

特斯拉預定24日發布上季財報，將發表對產業現況與前景的看法。美國、歐洲及中國大陸去年的電池電動車總銷量約成長33%至870萬輛左右，增長穩健，但隨著中國大陸擴張幅度不如預期，銷售增速日益減慢，同時還有更多電動車款上市。

中國大陸2023年電池電動車銷量成長約20%，遠小於2022年的84%，花旗分析師預測2024年成長率將再降至16%。