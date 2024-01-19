國際貿易重組 東南亞成贏家

波士頓顧問公司（BCG）的最新報告指出，全球地緣政治衝突和保護主義氣焰升高，全球商務往來減緩衝擊國際貿易，正在重繪世界貿易版圖，東南亞國家將是世界貿易新秩序的最大贏家，歐元區經濟成長則面臨挑戰。

華爾街日報（WSJ）報導，BCG的報告指出，保護主義在中國大陸等地興起，加上地緣政治衝突干擾增多，全球貿易成長已顯得跟不上世界經濟成長腳步。報告說：「這種世界貿易新秩序的一大特色，將是（區域）貿易集團地位更顯著。貿易氣候降溫，是世界貿易地圖重新排列組合的一部分。」

報告預估，大陸和美國貿易的絕對金額到2032年時，將比2022減少1,970億美元，這種轉移的主要贏家將是東南亞國家，和大陸的貿易往來將一飛沖天。

靠出口驅動成長的歐元區經濟，短期則將首當其衝。諮詢集團Pantheon總經公司預測，2024年歐元區出口可能受大陸等主要貿易夥伴國成長減緩拖累。Pantheon首席歐元區經濟學家韋斯特森指出，歐元區是出口導向的開放型經濟體，隨著進口反彈力道遠比出口強勁，貿易衝擊勢必進一步打擊疲弱的經濟成長。

歐洲出口遭遇的另一大問題，是縮短供應鏈的「在岸製造」蔚為風潮。瑞典銀行SEB首席經濟學家馬格努森舉例說，大陸比以往更熱中於國內製造，包括關鍵產業如汽車。

BCG指出，歐洲國家與大陸的競爭不像美中角力那麼激烈，雙邊貿易承受的打擊可望比美中貿易輕微，但在保護主義作祟下，兩邊之間的貿易成長仍將減緩。