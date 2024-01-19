小摩CEO審慎看美經濟

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，在金融與地緣政治風險的綜合影響下，他對今、明兩年美國經濟表現保持謹慎態度。

戴蒙17日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受CNBC訪問時說，「有幾股非常強大的力量將在2024年、2025年影響我們，例如烏克蘭戰事、以色列和紅海的恐怖活動，以及量化緊縮（QT），我仍質疑我們是否確實了解QT如何運作」。

戴蒙說，股市近幾個月表現相對不錯，讓投資人對前方的潛在風險放鬆警惕，「我認為，假設凡事都沒問題的態度是錯的」，「當股市上漲，像是小藥物一樣，讓我們覺得很棒，但要記得，我們有那麼多的財政貨幣刺激措施。因此，我比較偏向要小心看待的那一方」。

戴蒙過去幾年來，一直都呼籲要審慎看待美國經濟，不過摩根大通這家美國最大的銀行，獲利仍然創新高，美國的經濟也一直沒有預期的糟。儘管通膨高漲，但美國消費情勢大多維持健康，原因是就業市場良好與新冠疫情期間的儲蓄帶來支撐。

美國 風險

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