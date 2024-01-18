珠寶銷售亮眼 卡地亞母公司上季業績超乎預期

珠寶品牌卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）上季在歐洲的銷售下滑，但中國大陸和美洲的需求比預期強勁，抵擋了奢侈品成長放緩的趨勢，使整體銷售表現超乎預期。

歷峰集團18日公布，依恆定匯率計算，去年10~12月銷售成長8%，高於分析師預測的6.91%，也高於前一季的5%，但低於4~6月的19%。

其中，歐洲地區銷售下滑3%，因當地顧客和大陸觀光客在歐洲的消費雖增加，但未能彌補整體遊客支出下降的影響，特別是美國遊客的支出下滑。然而，中國大陸（包含港澳地區）銷售成長25%，一掃外界對當地經濟冷卻造成買氣降溫的憂慮。美洲銷售也提高8%。

依實際匯率換算，歷峰上季銷售額較一年前成長4%至55.9億歐元（60.89億美元），略高於分析師預估。歷峰在蘇黎世的股價18日早盤大漲9.4%，是超過一年來盤中最大漲幅。

歷峰和精品業者已面臨需求放緩，因近年奢侈品價格漲幅劇烈，消費者對高額支出縮手。在經濟和地緣政治環境存在不確定性下，歷峰上季多數領域的銷售成長都趨緩，但珠寶業務除外。依恆定匯率計算，歷峰上季包含梵克雅寶在內的珠寶業務，銷售成長12%至39.5億歐元（43億美元）；來自手表的營收則增加3%至9.39億歐元。

Jefferies分析師葛辛尼克（James Grzinic）在報告中指出，歷峰的珠寶銷售相當「強韌」，而手表銷售「沒有意外」。

Kepler Cheuvreux分析師考克斯（Jon Cox）將如此表現形容是「穩健的結果」，但他說：「精品業是否已走出困境？一點也沒有，2024年上半年可能很艱難。」