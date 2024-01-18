快訊

立院龍頭之爭該挺誰？ 柯文哲坦言「已提出想法」：不因遊說改變

警界炸鍋！雲林警槍戰受傷被讚「守住負面新聞」 警政署高官道歉了

前藍委指不必下台…1關鍵讓朱立倫成「最強扶龍王」 打造最年輕國民黨

美股盤前重點／台積電看好AI前景 國際運價一周來大漲23%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股18日盤前小幅上漲。路透
美股18日盤前小幅上漲。路透

美股期指18日盤前上漲，投資人試圖從前一個交易日的下跌站穩腳跟。在紅海危機發酵之際，運價已升抵前年9月來新高。

台積預期今年營收成長

台積電18日表示，預估今年營收至少成長20%，比整體晶片市場估計10%的成長幅度加倍，激勵台積電美國存託憑證（ADR）紐約18日盤前躍漲5.2%，並激勵美國晶片類股走高，輝達盤前股價挺升1.8%，蘋果也漲1.6%，。

台積電預估，本季營收可能低於上季，但接下來幾季可望逐季成長。台積電預期，高效能運算（HPC）應用的需求很強，而第1季智慧型手機市況可能減弱。

紅海危機衝擊 運價一周來大漲23%

葉門叛軍「青年運動」（又譯胡塞組織）持續攻擊行經紅海的商船，美國把胡塞組織重新列入恐怖主義組織名單，但胡塞表示不會改變立場，紅海情勢未見緩解。

彭博資訊彙整資料顯示，根據Drewry世界貨櫃指數，在止於1月18日的當周，主要跨洋貿易航線的40呎貨櫃加權平均運價已比前一周大漲23%至3,777美元，為2022年9月來最高。

航運巨頭馬士基18日提供給客戶的最新報告則指出，北歐港口的天候相關干擾，以及船舶避開紅海航道，正導致貨櫃碼頭出現壅塞。

摩根大通執行長戴蒙謹慎看待經濟

戴蒙17日在世界經濟論壇（WEF）說，在金融與地緣政治風險的影響下，對今、明兩年美國經濟表現保持謹慎態度。他說，「有幾股非常強大的力量將在2024年、2025年影響我們，例如烏克蘭戰事、以色列和紅海的恐怖活動，以及量化緊縮（QT）」。

蘋果Apple Watch仍遭禁售，變通繞過禁令

美國聯邦上訴法院已拒絕延長暫緩執行蘋果Apple Watch Series 9和Ultra 2等智慧手表的進口禁令，意味著這些具備血氧檢測功能的智慧手表18日起又遭禁售。為了因應，蘋果改為販售不具血氧檢測功能的產品。

紅海 台積電 蘋果 美股

延伸閱讀

台積電營收成長看俏！今年至少增20% 蘋果前景佳、但輝達展望更優

台積電評估高雄增建第3廠 市府：全力提供行政協助

紅海衝突使航運股齊漲 業者估「這時」運價漲勢恐告歇

美制裁青年運動 2月起重列恐怖分子

相關新聞

美股盤前重點／台積電看好AI前景 國際運價一周來大漲23%

美股期指18日盤前上漲，投資人試圖從前一個交易日的下跌站穩腳跟。在紅海危機發酵之際，運價已升抵前年9月來新高。

全球運價一周來勁揚23% 攀抵2022年9月來高點

根據Drewry世界貨櫃指數，在止於1月18日的一周內，主要跨洋貿易航線的40呎貨櫃加權平均運價已比前一周大漲23%至3...

看好AI與Vision Pro潛力！蘋果投資評級上調 股價盤前跳漲1.8%

蘋果股價在18日美股盤前跳漲1.8%，主因為美國銀行（BofA）分析師看好人工智慧（AI）與即將推出的Vision Pr...

日油電混合車買氣 衝上新高

彭博數據顯示，日本的油電混合動力車的買氣已達史上最旺，2023年銷量已歷來首度超越汽油車與柴油車，2024年占整體自小客車的銷售占比也有望首次突破50%。

泰國銀行二哥瞄準虛擬幣籌資商機

泰國第二大銀行開泰銀行（Kasikornbank）正在發展一套為企業提供募資途徑的數位資產生態系統，與部分全球主流銀行對加密幣持懷疑態度形成對比。開泰銀行去年10月買下合法數位貨幣交易所Satang，做為這項策略的一環，是老牌銀行收購加密交易平台的一罕見案例。該銀行也成立部門，專門負責區塊鏈科技和虛擬代幣的代管服務。

微軟拓遊戲版圖 挖角SONY女將

微軟正在押注從小玩任天堂經典遊戲的PlayStation遊戲機老將加藤芽奈，企圖打開進入全球第三大遊戲市場之路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。