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IT支出仍受傳統驅力帶動 顧能：AI無法大幅提振 要怪「改變疲勞」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
顧能預期，今年的IT支出成長，將不是由AI所帶動。路透
顧能預期，今年的IT支出成長，將不是由AI所帶動。路透

儘管幾乎所有科技業者日益重視人工智慧（AI），但研調機構顧能（Gartner）已調降2024年資訊科技（IT）支出展望預測，原因是IT經理人正為「改變疲勞」（change fatigue）所苦。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，顧能預期，今年全球的IT支出將成長6.8%至5兆美元，成長率低於原估的8%，生成式AI「近期將不會大幅改變IT支出成長」，指出IT經理人正遭逢「改變疲勞」。但今年6.8%的預估增幅，仍分別高於去年的3.3%和前年的3%。

顧能說，整體的IT支出環境仍稍微受限於改變疲勞，包括資訊長對簽下新合約、承諾長期計畫、聯手新技術夥伴等方面感到遲疑。

顧能分析師羅夫洛克說，儘管生成式AI將改變一切，但不會大幅影響IT支出，「2024年將會是組織實際投資對生成式AI用途規劃的一年，但IT支出的成長仍將由較傳統的驅力帶動，例如獲利能力、勞工。

AI

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