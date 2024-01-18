新加坡船用生質燃料需求 2025年前可能翻倍

法國道達爾能源集團高層表示因海運業尋求減碳減，世界最大海運燃料樞紐的新加坡，船用生質燃料需求可能從2023年的水準成長至2025年底前翻倍，達一年近100萬公噸。

新加坡為國際航運重要樞紐，許多海運燃油供應商在當地設點，因此新加坡在推動船用生質燃料方面成為亞洲的先驅。

路透社報導，為減少碳排，越來越多海運公司加油時嘗試以船用生質燃料取代傳統燃油。

道達爾（TotalEnergies）旗下的道達爾船用燃料（TotalEnergies Marine Fuels）副總裁特里科瓦（LouiseTricoire）告訴路透社：「展望2025年，我們預計新加坡的生質燃料（燃油）需求可能激增，來到每年近100萬公噸。」

新加坡港務當局的資料顯示，新加坡去年的船用混合生質燃料銷售量增長兩倍多，超越50萬噸。

特里科瓦說，在船舶碳濃度指標（Carbon IntensityIndicator, CII）規範帶動增長下，去年的船用生質燃料總銷售超過最初預估。

碳濃度指標是一種測量方法，以載貨量和每海里排放的二氧化碳克數來衡量船隻載運貨物或乘客的效率。國際海事組織（IMO）去年通過一項臨時指南，內容是關於如何使用經認證的永續生質燃料來提高船舶碳濃度指標評比等級。

不過特里科瓦仍表示，船用生質燃料需求的前景仍取決於定價，以及如駁船和存儲設施等基礎設施發展。

業內消息人士表示，B24船用混合生質燃料的價格仍比0.5%低硫燃油高出200美元，這樣的價差仍極不利普遍採用。

隨航運業將被納入歐盟碳排交易系統（ETS），全球對低碳船用燃料的需求從今年起有望增加。這代表船隻將為所產生的碳排付費，而使用低碳船用燃料有助於降低相關成本。

根據全球海事脫碳中心（Global Centre of MaritimeDecarbonisation）的試驗，與傳統燃油相比，使用混合生質燃料可減少近20%的淨碳排量。