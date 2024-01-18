比亞迪擬停產軟包電池 另宣布在印尼推出3車款

路透社引述3名知情人士透露，中國電動車大廠比亞迪計劃停產用於最暢銷油電混合車的軟包電池；比亞迪今天發布3款將在印尼發售的車款，擴大在印尼的市佔。

軟包電池（pouch-type batteries）不需金屬殼，外型有點像鋁箔包，比傳統的圓柱或方塊鋰電池更輕。

其中一名知情人士告訴路透社，比亞迪上月開始將2間分別位於陝西、浙江省工廠的軟包電池生產線，改為生產方殼電池。

這名人士表示，比亞迪仍繼續在青海省的工廠生產軟包電池，盼對油電混合車生產的干擾降至最低。不過青海廠比亞迪也打算變更，擬於2025年初完全停用軟包電池。插電式油電混合車佔比亞迪全球銷量將近一半。

比亞迪外銷步步高升，挑戰特斯拉（Tesla）的電動車全球市場地位，然而軟包電池停產凸顯比亞迪在核心的國內市場所面臨的挑戰；比亞迪的插電式油電混和車主要市場仍是國內。

比亞迪或中國監理當局到目前仍未對外發布任何有關電解液洩漏案例。不過3名知情人士指出，比亞迪和產業專家均認為軟包電池的電解液洩漏機率頗高。

知情人士說在極端情況下，洩漏的電解液可能會導致電池燃燒或爆炸。

電動車業的其他競爭對手此前已強調軟包電池的危險性。福斯汽車（Volkswagen）2021年表示會逐漸放棄這種電池，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也說他們「強烈建議」別用這種電池，因為電池溫度驟升的可能性「高到已達危險等級」。

比亞迪2022年召回6萬多輛使用軟包電池的唐DM-i油電混合車，當時向監理單位提出召回計畫的理由是可能導致「熱失控」的電池組瑕疵。

與此同時，已躍居全球銷量最大電動車的比亞迪今天公布3款將在印尼發售的車款，盼拓展在東南亞最大經濟體印尼的市佔。

比亞迪於2023年第4季超越特斯拉躍居全球第一大電動車品牌，去年第4季賣出52萬6000輛電動車裡大部分是在國內自家。

比亞迪2023年共賣出302萬輛電動車，包含純電動車與插電式油電混和車。由於車型性價比高及與當地經銷商合作夥伴推動，比亞迪在東南亞市場的電動車銷量一枝獨秀。

比亞迪已透過在地協力夥伴提供電動巴士與電動計程車，這次將在印尼推出Dolphin、Seal和Atto 3這三款車型。