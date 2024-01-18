FT：美中財政部官員本周將在北京會談 討論經濟合作議題

英國金融時報（FT）與彭博資訊報導，美國和中國大陸的官員本周將在北京舉行金融會談，這是世界兩大經濟體之間關係改善的最新跡象。

一位不願透露姓名的美國財政部官員表示，財政部官員將於周四和周五在北京會見中國大陸財政部官員。這位官員表示，這是去年成立的「金融工作組」最新一輪會談，將討論金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義融資等問題。

繼美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月的峰會後，美中關係於2023年下半年有所改善。然而，台灣問題、大陸和美國在南海的行動以及貿易和出口管制等問題繼續困擾著兩國關係。

美國財政部長葉倫去年訪問中國之後，宣布成立金融工作組。在美中峰會之前，葉倫去年11月在舊金山會見了中國副總理何立峰。

這項消息最初是英國金融時報率先披露。