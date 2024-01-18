快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

FT：美中財政部官員本周將在北京會談 討論經濟合作議題

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國和中國大陸的官員傳出本周將在北京舉行金融會談。美聯社
美國和中國大陸的官員傳出本周將在北京舉行金融會談。美聯社

英國金融時報（FT）與彭博資訊報導，美國和中國大陸的官員本周將在北京舉行金融會談，這是世界兩大經濟體之間關係改善的最新跡象。

一位不願透露姓名的美國財政部官員表示，財政部官員將於周四和周五在北京會見中國大陸財政部官員。這位官員表示，這是去年成立的「金融工作組」最新一輪會談，將討論金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義融資等問題。

繼美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月的峰會後，美中關係於2023年下半年有所改善。然而，台灣問題、大陸和美國在南海的行動以及貿易和出口管制等問題繼續困擾著兩國關係。

美國財政部長葉倫去年訪問中國之後，宣布成立金融工作組。在美中峰會之前，葉倫去年11月在舊金山會見了中國副總理何立峰。

這項消息最初是英國金融時報率先披露。

美國 北京

延伸閱讀

報復拜登政府重列恐怖組織 青年運動神風無人機再襲美貨船釀失火

消息人士：美國擬將青年運動重列為恐怖組織

青年運動頻襲商船惹事 拜登政府擬重列全球特定恐怖分子

共和黨依然是川普的？愛荷華州初選「選票給答案」 5大重點一次看

相關新聞

小摩CEO戴蒙：謹慎看待今明兩年美國經濟

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，他對於今、明兩年美國經濟表現保持謹慎態度，因為面臨諸多金融與地緣政治風險...

分析師：美將定期堵漏洞 中國大陸今年可能面臨更多晶片限制

財經網站CNBC報導，分析師認為，為遏制中國大陸晶片技術的發展，美國和荷蘭等國家今年可能對其實施更多的半導體出口限制。

鑽石市場回穩 開採商重啟銷售

全球最大的兩家鑽石開採商將重新開始銷售鑽石，此前，庫存激增導致鑽石價格暴跌，迫使業者以激進措施支撐市場...

Zara母公司力拚減塑 電商夥伴說很難配合

Zara母公司印地紡（Inditex）為減少使用一次性的塑膠袋包裝，要求德國服飾零售電商Zalando出貨給顧客之前，要改以其他包裝取代塑膠袋。知情人士透露，Zalando拒絕配合。

德創業家奇想 貨櫃輪變醫療船

德國醫療保健創業家馬賽（Ulrich Marseille）正尋求2.5億歐元（約2.69億美元）的融資，要讓取名為「全球醫院」（Worldwide Hospitals）的新公司能將貨櫃輪改裝為模組化的海上醫院、迅速部署至全球各地...

電動車熱潮退燒 奧迪延後發布

奧迪（Audi）延後了規模宏大的電動車發布計畫，以免在電動車銷售成長趨緩之際，增加工廠和經銷商的負擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。