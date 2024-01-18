快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

Fed褐皮書顯示美消費支出強勁 勞動力市場降溫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Fed褐皮書顯示，在12月到1月初期間，美消費支出強勁，勞動力市場有降溫跡象。路透
Fed褐皮書顯示，在12月到1月初期間，美消費支出強勁，勞動力市場有降溫跡象。路透

根據聯準會（Fed）最新的褐皮書報告，美國經濟景氣在12月至1月初幾無變化，企業回報價格壓力喜憂參半，而且幾乎都提到勞動力市場有降溫跡象，此外，強韌的消費者支出支撐了美國經濟，抵銷製造業等其他產業疲軟帶來的不利影響，這也凸顯Fed必須繼續在壓低通膨和保持經濟與就業成長之間艱困地尋求平衡。

Fed在17日公布的褐皮書指出，「12個聯邦準備銀行轄區中，多數地區回報經濟活動幾乎沒有變化或沒有變化」，「大部分地區的消費者在節日期間的表現符合預期，三個地區的表現超出預期，這為經濟帶來一些季節性的緩解」。

報告提及，企業對未來更趨樂觀，「總體而言，多數地區表示，區內企業對未來成長的預期積極，有改善，

或兩者兼有」。這份褐皮書由費城聯準銀行編撰，基於1月8日及之前蒐集的資訊，包含12個地區聯準轄區內有關企業狀況的民間看法與評論。

央行官員現在更加仰賴這類資訊來評估經濟和通膨的走勢。褐皮書會在Fed決策會議召開前兩周公布，現在市場預期Fed在1月30-31日開會時，將連續第四度維持基準利率不變，但有可能討論何時開始降息。

整體而言，褐皮書顯示，企業提到當期通膨壓力緩解，其中包括消費者對價格的敏感度提升，迫使零售商壓縮利潤率，進而反對供應商漲價。多數地區的企業提到投入成本價格持穩或下降的例子。

幾乎所有轄區都提到了一項或多項顯示勞動力市場降溫的跡象，但超過一半的轄區整體就業水準淨變動很小或沒有變動。許多轄區的企業預期未來一年工資增幅將進一步下降。

費城聯準銀行是回報薪資和物價漲幅放緩、消費者更加抗拒物價上漲的地區之一

克里夫蘭聯準銀行還強調了對家庭支出的擔憂。該地區一家大型百貨商回報說，低收入家庭「近幾個月來更加依賴信用卡和先買後付的付款方式，並且懷疑一旦季節性促銷結束，這些客戶能否維持目前的支出水準」。

Fed 消費者

延伸閱讀

台中梨山地區賞花季將至 盧秀燕上山感謝救災救護消防英雄

童年回來了！經典塔防系列《植物大戰殭屍3》展開搶先體驗

國戰會論壇／大選過後解決台灣問題 時機即將成熟？

影／酷寒席捲芝加哥！「電就是充不滿」街頭現電動車墳場

相關新聞

小摩CEO戴蒙：謹慎看待今明兩年美國經濟

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，他對於今、明兩年美國經濟表現保持謹慎態度，因為面臨諸多金融與地緣政治風險...

分析師：美將定期堵漏洞 中國大陸今年可能面臨更多晶片限制

財經網站CNBC報導，分析師認為，為遏制中國大陸晶片技術的發展，美國和荷蘭等國家今年可能對其實施更多的半導體出口限制。

鑽石市場回穩 開採商重啟銷售

全球最大的兩家鑽石開採商將重新開始銷售鑽石，此前，庫存激增導致鑽石價格暴跌，迫使業者以激進措施支撐市場...

Zara母公司力拚減塑 電商夥伴說很難配合

Zara母公司印地紡（Inditex）為減少使用一次性的塑膠袋包裝，要求德國服飾零售電商Zalando出貨給顧客之前，要改以其他包裝取代塑膠袋。知情人士透露，Zalando拒絕配合。

德創業家奇想 貨櫃輪變醫療船

德國醫療保健創業家馬賽（Ulrich Marseille）正尋求2.5億歐元（約2.69億美元）的融資，要讓取名為「全球醫院」（Worldwide Hospitals）的新公司能將貨櫃輪改裝為模組化的海上醫院、迅速部署至全球各地...

電動車熱潮退燒 奧迪延後發布

奧迪（Audi）延後了規模宏大的電動車發布計畫，以免在電動車銷售成長趨緩之際，增加工廠和經銷商的負擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。