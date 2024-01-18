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分析師：美將定期堵漏洞 中國大陸今年可能面臨更多晶片限制

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
分析師認為中國大陸今年可能面臨更多的晶片限制。路透
分析師認為中國大陸今年可能面臨更多的晶片限制。路透

財經網站CNBC報導，分析師認為，為遏制中國大陸晶片技術的發展，美國荷蘭等國家今年可能對其實施更多的半導體出口限制。

荷蘭日前阻止半導體設備商艾司摩爾（ASML）出貨部分深紫外微影設備給大陸。此前，美國去年10月又進一步加嚴AI相關晶片和半導體製造設備的對陸出口限制。

TechInsights副總裁兼資深研究員哈奇森 （Dan Hutcheson）周二上CNBC的Squawk Box Asia節目時說：「美國有很多鷹派人士非常擔心中國大陸積累軍武力量。如果推出更多限制，我不會感到驚訝，因為我們仍處於針尖對麥芒的階段。

北京抨擊了荷蘭政府的舉動，敦促荷蘭「堅持客觀公正的立場和市場原則」。中國大陸商務部上周說，美國正把出口管制當作武器，並補充說，陸方「高度關注美國直接干預」荷蘭公司對中國大陸的高科技出口問題。

撰寫《晶片戰爭》一書的作者米勒（Chris Miller）1月初在CNBC的同一個節目裡說：「這進一步證明，不僅是美國政府，其他西方國家如荷蘭，也將繼續擴大對晶片製造設備和先進半導體的相關限制。」

美國去年10月禁止輝達（Nvidia）銷售專為大陸市場生產的降規版AI晶片A800和H800，那是在美國2022年8月禁止高階晶片A100和H100向大陸出貨後特別開發出來的，導致Nvidia去年12月又再推出功能更弱化的大陸特供版顯卡。

米勒說：「美國政府已經發出訊號，他們正計劃推出新的出口管制措施，要定期堵住漏洞。」

Futurum Research首席分析師紐曼（Daniel Newman）上周說：「（美國）大選在即，台灣海峽局勢依然緊張，很難想像會有顯著放寬限制。如果有什麼的話，我認為是進一步收緊。」

由於西方國家努力遏制中國大陸的高科技進展，促使對岸寄希望於國內企業能自力更生。根據總部位於上海的CINNO Research，2023年上半年，中國大陸前十大晶片設備製造商的營收年增39%。

紐曼表示：「西方確實享有短期優勢，但中國大陸會竭盡全力確保自己不會被排除在晶片競爭之外。」

美國 荷蘭

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