蘋果最快3月遭訴 拜登政府反托辣斯執法人員的第四件反壟斷案

彭博資訊引述知情人士報導，美國司法部準備最快在3月向蘋果公司提起反托辣斯訴訟。

反托辣斯執法人員聲稱，蘋果對iPhone和iPad實施軟體和硬體限制，以阻止對手進行有效競爭，這呼應了Spotify Technology、Life360旗下藍牙追蹤設備生產商Tile，以及通訊服務商Beeper提出的憂慮。要求匿名的知情人士透露，司法部和蘋果的律師已就潛在訴訟，三度碰面會商。

根據知情人士，司法部希望今年第1季提起訴訟，但時間可能推遲，因為該部門最高階反托辣斯官員尚未批准該投訴。司法部自2019年以來一直在調查蘋果，但選擇先向Alphabet旗下的Google提起反托辣斯訴訟。

針對蘋果的反托辣斯訴訟將是司法部多年調查的結晶，也是拜登政府整頓科技巨擘期間美國反托辣斯執法人員提起的第四起案件。美國政府也對Meta和亞馬遜提起了非法壟斷的訴訟。

司法部和蘋果均不予置評。