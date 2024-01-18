由於美國聯準會（Fed）降低市場對3月降息的預期、加上中國大陸數據疲軟，美元指數17日再次走揚，對主要貨幣全面升值，攀抵一個月高點。彭博資訊策略師認為，在美元升值壓力下，國際金價面臨重挫風險。

評估美元兌六種主要貨幣的美元指數在16日收盤勁升0.9%後，17日盤中再挺升0.2%，報103.581，為去年12月13日以來最高。

美元對日圓一度攀揚0.5%至147.84日圓，也是一個月來最高，對中國大陸經濟高度曝險的澳幣盤中則重挫0.6%ˋ至0.6541美元，為去年12月來最低。美元對離岸人民幣也一度升值0.1%到人民幣7.2265元，接近兩個月高點。

美元走升的部分原因是Fed理事沃勒表示，Fed在釐清通膨下滑趨勢能夠維持之前，不該急著降息。此外，中國大陸去年經濟成長5.2%，略高於官方目標，但經濟復甦的顛簸程度卻遠超過分析師和投資人預期，也衝擊市場信心。

紐約黃金現貨17日盤中下挫0.5%至每英兩2,017.69美元。彭博策略師指出，在美元急升的壓力下，國際金價的漲勢正瀕臨結束，隨著市場重新估算Fed今年降息的時機與幅度，金價大幅回檔的風險仍居高不下。