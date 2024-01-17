達沃斯論壇 布林肯強調台海穩定關乎世界貿易

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯周三（1月17日）在達沃斯世界經濟論壇表示，如果台灣海峽出現干擾，那將對整個世界產生影響，"這是我們目前最不需要的"。

布林肯表示，要維護和平有著"非常具體的原因"，台灣對世界經濟扮演著異乎尋常的角色。他所指的是台灣在半導體產業的重要性。"因此維護和平穩定符合許多國家的利益。"

布林肯稱周末賴清德勝選是"民主得到強有力的確認"。

與此同時，布林肯也表示，今年中美之間將尋求更緊密的政治往來。

他表示，高層政治領導人的個人對話是不可或缺的，尤其是在中國問題上。"我可以想象，接下來一年您會看到更多（這樣的個人對話）。"

布林肯表示，這樣的對話不單是為了穩定關系以及非常直接地溝通分歧，以免產生誤解，也是為了在分歧以及激烈的競爭下，尋找仍能加強合作、符合雙邊利益的領域。

李強離開達沃斯 訪問愛爾蘭

中國總理李強此前一天在達沃斯發表主旨演說，強調中國有巨大的潛力，歡迎外商投資。

周三，李強則對愛爾蘭進行訪問，由此結束歐洲之行。

李強在都柏林表示，希望與愛爾蘭加強經貿合作，特別在綠色科技、數字經濟等具有巨大潛力的領域。

愛爾蘭總理瓦拉德卡表示，該國也致力於在透明和公平競爭的基礎上深化經濟關系，為兩國企業提供協助。

他表示，中國在全球挑戰如氣候變化、安全、不平等議題以及烏克蘭、中東和緬甸沖突的解決上，都扮演著不可或缺的角色。

古特雷斯呼籲加沙停火

聯合國秘書長古特雷斯在達沃斯呼籲立即在加沙人道主義停火。他在周三的發言中批評以色列以及哈馬斯無視國際法。

古特雷斯表示，平民--特別是婦女兒童被打死、致殘、遭轟炸、被驅逐、無法獲得人道主義援助，而世界無所作為。

美國國務卿布林肯表示建立巴勒斯坦國是和平解決方案的一部分。布林肯表示，沖突令人心碎，"問題是，該怎麼做"。

布林肯呼籲以色列對巴勒斯坦自治機構提供援助，而不是予以阻礙，否則以色列也無法獲得真正的安全。

布林肯強調，一個有效的巴勒斯坦自治機構只能在以色列的支持和幫助下運作。

美國支持以色列總理內塔尼亞胡結束哈馬斯在加沙統治的訴求，並呼籲巴勒斯坦民族權力機構主席阿巴斯逐步接管加沙地帶的控制權。內塔尼亞胡是巴自治機構的尖銳批評者，並對獨立巴勒斯坦國存有質疑。

（路透社、德新社、法新社）

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