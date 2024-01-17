AMD猛噴8% Nvidia又飆新高 AI題材讓分析師調高目標價

輝達（Nvidia）與超微（AMD）股價周二（16日）雙雙大漲，因投資人看好未來AI晶片需求增加，促使華爾街分析師上調這兩家半導體巨擘股票的目標價。

以歐馬利（Tom O'Malley）為首的巴克萊分析師在一份報告中表示，Nvidia目前在先進AI晶片市場擁有霸主地位，但AMD的市占今年預料會提高，原因是AMD對企業客戶的晶片交貨增加。

巴克萊分析師表示：「由於供應吃緊，客戶通常會利用整個輝達的平台，以便獲得加速器晶片的優先出貨。」此外，隨著AMD等其他晶片業者取得市占，2024是「AI開始展開的一年」。

Nvidia股價16日收盤上漲3%至每股563.82美元，再創歷史新高；AMD股價大漲8.3%至每股158.74美元，創兩年多來最高。在去年，Nvidia的股價大漲逾兩倍，成為全球市值最高晶片業者；AMD股價則翻漲超過一倍。

巴克萊將AMD的目標價從每股120美元上調至200美元，KeyBanc分析師則將目標價從170美元上調至195美元。KeyBanc也將Nvidia的目標價從650美元上調至740美元。

根據LSEG Data，追蹤Nvidia股票的53位分析師給予的目標價中位數為每股625美元，比一個月前的627.50美元略低，目前的集體建議是「買進」。

另一方面，追蹤AMD股票的47位分析師給予的目標價中位數為每股145美元，較一個月前的130美元提高，集體建議也是「買進。」

據路透本月稍早報導，Nvidia為了遵守美國緊縮的出口規定，計劃在今年稍晚開始量產為中國大陸客戶設計的AI晶片。AMD則在去年12月宣布兩款新的AI資料中心晶片，試圖挑戰Nvidia的旗艦微處理器。