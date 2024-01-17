台積電ADR追隨費半上漲0.4% 較台北交易溢價10.2%

台積電ADR周二上漲0.4%，收在101.67美元，較台北交易溢價10.2%。費城半導體指數同日上漲1.3%。

超微（AMD）大漲8.3%，巴克萊分析師調升該公司和其他幾家晶片業者的目標股價，看好他們會受益於人工智慧的成長。輝達（Nvidia）大漲3%，創下歷史新高。

美國股市周二全面走低，華爾街收斂對聯準會（Fed）降息的押注，認為股債市已過頭反應。摩根士丹利和高盛財報表現不一打壓銀行股，而道瓊工業指數也受到波音和蘋果拖累。

標普500指數下跌0.4%，收在4,765.98點；那斯達克綜合指數跌0.2%，收在14,944.35點；道瓊工業指數下跌231.86點，跌幅0.6%，收在37,361.12點。

台灣加權股價指數周二下跌199.95點，收在17,346.87點，台積電跌1%收在580.00元。聯電平盤，收在50.80元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 137.06 -0.34 125.50 9.21

中華電 CHT 118.70 -2.30 119.00 -0.25

台積電 TSM 639.22 +0.42 580.00 10.21

聯電 UMC 49.23 -1.51 50.80 -3.09

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據