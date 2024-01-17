快訊

聯合報社論／美國管控、諾魯突襲：賴清德路線災難可期

高端合約揭曉…新冠疫苗每劑881元 疑點仍未解

台積電ADR追隨費半上漲0.4% 較台北交易溢價10.2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二上漲0.4%，收在101.67美元，較台北交易溢價10.2%。費城半導體指數同日上漲1.3%。

超微（AMD）大漲8.3%，巴克萊分析師調升該公司和其他幾家晶片業者的目標股價，看好他們會受益於人工智慧的成長。輝達（Nvidia）大漲3%，創下歷史新高。

美國股市周二全面走低，華爾街收斂對聯準會（Fed）降息的押注，認為股債市已過頭反應。摩根士丹利和高盛財報表現不一打壓銀行股，而道瓊工業指數也受到波音和蘋果拖累。

標普500指數下跌0.4%，收在4,765.98點；那斯達克綜合指數跌0.2%，收在14,944.35點；道瓊工業指數下跌231.86點，跌幅0.6%，收在37,361.12點。

台灣加權股價指數周二下跌199.95點，收在17,346.87點，台積電跌1%收在580.00元。聯電平盤，收在50.80元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 137.06 -0.34 125.50 9.21

中華電 CHT 118.70 -2.30 119.00 -0.25

台積電 TSM 639.22 +0.42 580.00 10.21

聯電 UMC 49.23 -1.51 50.80 -3.09

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

延伸閱讀

麥格理示警：元月投資人恐獲利了結 預期春節後才會勇於買股

台股挫199點 法人：後續觀察台積電法說及企業財報

楊應超 ：選後地緣政治及ECFA是左右外資錢進台股兩大指標

資安能量不足 白帽駭客：國內多家公司早就被駭一輪

相關新聞

10年期美債殖利率重登4% 道指跌逾230點

由於債券殖利率走高以及華爾街仔細研究最新一批第4季財報，道瓊工業指數收跌。

景氣不明 亞洲房產賣家變多

房地產顧問公司世邦魏理仕（CBRE）的一項調查顯示，在經濟形勢不明朗的情況下，今年尋求出售資產的亞洲房地產投資人數量創新...

鈾價大漲 飆至17年新高

隨著核能發電原料的鈾持續供不應求，鈾現貨價格在去年暴漲約九成後，今年來已繼續大漲14%，15日攀抵2007年以來最高水準...

新思大併購 規模350億美元

電子設計自動化（EDA）大廠新思科技（Synopsys）16日宣布，將以約350億美元的現金和股票，收購工程軟體公司An...

優於預期 高盛上季淨利勁揚51%

拜資產管理業務營收增加23%所賜，高盛去年第4季的獲利與營收均優於分析師預期。摩根士丹利上季獲利下滑近三分之一，原因是總...

挪威主權基金報酬率不妙

通膨壓力依然存在，擁有全球最多股票的挪威主權財富基金管理機構挪威央行投資管理局（NBIM）表示，該國規模1.5兆美元的主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。