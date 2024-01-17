道瓊跌231點率美股下跌 華爾街收斂對Fed降息押注

美國股市周二全面走低，華爾街收斂對聯準會（Fed）降息的押注，認為股債市已過頭反應。摩根士丹利和高盛財報表現不一打壓銀行股，而道瓊工業指數也受到波音和蘋果拖累。

標普500指數下跌0.4%，收在4,765.98點；那斯達克綜合指數跌0.2%，收在14,944.35點；道瓊工業指數下跌231.86點，跌幅0.6%，收在37,361.12點。

Fed理事沃勒表示，美國距離2%的通膨目標已不遠，但在較低的通膨明確走低之前，不應急於降息。此話打擊了市場信心。

市場因此降低對Fed可能在3月開始降息的可能性，交換合約顯示3月降息的可能性從上周五的近80%降至約65%。美國公債殖利率上揚，基準10年期美國公債殖利率上揚至4.064%。

Evercore ISI副董事長Krishna Guha說：「我們認為他強調不必著急的言論表明他預料不會推動在3月降息——總體而言，他的言論更符合我們5月或6月首次降息的基準情境。」

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「投資人對Fed放鬆政策的意願有點過於樂觀了。」

摩根士丹利大跌4.2%，跌抵逾一個月最低，因上季獲利下降。高盛收高0.7%，因上季獲利大增51%。標普500指數銀行股跌1.2%，觸及逾一個月最低。

廉航 Spirit Airlines暴跌47%，聯邦法官阻止JetBlue Airways 以38億美元收購Spirit Airlines的計畫，法官同意美國司法部認為此交易將損害消費者權益的看法。

蘋果（Apple）下跌1.2%，周一在中國大陸罕見提供iPhone折扣，以因應當地的激烈競爭。幾天前，微軟已取而代之，成為全球市值最高的公司。

超微（AMD）大漲8.3%，巴克萊銀行分析師調升該公司和其他幾家晶片業者的目標股價，看好他們會受益於人工智慧的成長。輝達（Nvidia）大漲3%，創下歷史新高。

特斯拉(Tesla)上漲0.5%，執行長馬斯克表示，特斯拉進一步推進AI和機器人技術的發展，他希望獲得更大的控制權。

波音大跌近8%至兩個月低點，美國聯邦航空管理局(FAA)無限期延長波音737 MAX 9飛機的停飛時間，富國銀行將波音股票從「增持」下調至「與大盤持平」。阿拉斯加航空(Alaska Airlines)艙門掉落事件發生後，波音今年以來股價已重挫23%。