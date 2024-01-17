中國與瑞士簽署聲明擴大貿易合作

（德國之聲中文網）瑞士政府表示，中國與瑞士周一（1月15日）簽署聯合聲明，以加強現有的自由貿易協定並深化雙邊關系。

兩國在2013年首次簽署自由貿易協定，這也是著北京與歐洲大陸經濟體之間的首個自貿協定。

出於對中國人權紀錄的擔憂，雙邊加強貿易協議的努力停滯不前。

瑞士總統阿姆赫德與（Viola Amherd）在社媒平台X上寫道，她與中國總理李強的會晤延續了雙方密切的雙邊關系，並為進一步互惠自由貿易協定談判鋪路。"我們還討論了發展合作、調解和人權。"

瑞士外交部和中國外交部將於今年恢復對話，內容包括人權問題。

中國同意瑞士公民免簽入境

瑞士和中國的聯合聲明要求雙方完成一項聯合研究，以制定自由貿易協定。瑞士政府表示："這標志著向啟動可能的談判邁出了重要一步。"

據中國官媒新華社報道，除了著手升級自由貿易協定外，兩國還就簡化旅行簽證手續達成了一致。

新華社報道稱，中方將給予瑞士單方面免簽待遇，瑞方也將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。

李強是自中國國家主席習近平2017年訪問瑞士以來到訪瑞士的最高級別中國官員，他在去年3月被任命為國務院總理。李強去年承諾加強貿易和投資，為疲乏的經濟注入更多活力。

中國是瑞士僅次於美國和歐盟的第三大貿易伙伴。

瑞中兩國領導人會晤之際，全球領導人和高層管理人員正齊聚瑞士參加世界經濟論壇年會。

（路透社、法新社）

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