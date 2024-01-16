終結三星12年霸業！蘋果去年手機出貨量超越三星電子 首度躍居全球一哥

蘋果公司去年首度成為全世界手機出貨量一哥，終結了南韓三星電子「12連霸」的紀錄，主因三星電子的原用戶轉而追逐更高價的手機。

市場研究業者IDC指出，2023年全球主要手機市場上，只有蘋果iPhone的出貨量增加，估算成長3.7%至2,346萬支，超越三星的減少13.6%至2,266萬支。

蘋果智慧手機業務的營收及獲利早已獨霸全球，2023年是首次出貨量奪冠。去年全球手機總出貨量則減少3.2%，為11.7億支。

三星電子去年出貨量下滑，主因華為在中國大陸的市占率提高，以及一些廉價手機製造廠商加速成長。三星電子準備於本周發表Galaxy S24旗艦機種。

中國大陸傳音公司生產的Tecno、Infinix與itel等品牌手機，在非洲市場取得主導地位，去年銷量成長30.8%，銷量躍居全球第五，僅次於蘋果、三星、小米及OPPO。

三星電子2023年聚焦於中、高階手機，以提高獲利能力，但在低階市場的市占率下降，因而丟失霸主寶座。