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路透：新思科技擬砸350億美元 收購工程軟體公司Ansys

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
路透引述兩名知情人士報導，新思科技已敲定收購Ansys的條件，將以約350億的現金和股票買下這個工程軟體公司。圖／擷自彭博資訊
路透引述兩名知情人士報導，新思科技已敲定收購Ansys的條件，將以約350億的現金和股票買下這個工程軟體公司。圖／擷自彭博資訊

路透引述兩名知情人士報導，電子設計自動化（EDA）大廠新思科技已敲定收購Ansys的條件，將以約350億的現金和股票買下這個工程軟體公司。

這筆交易將成為自博通以690億美元收購VMware以來科技業最大收購案，可能預示有更多大交易發生，因經濟信心提升、反托辣斯監管機關試圖阻撓交易卻出現一些失敗的案例，讓執行長放膽展開大規模的收購賭注。

一名知情人士說，新思科技將以約190億美元的現金、160億美元的新思股票來收購Ansys，合約有效時間長達24個月，讓交易有時間獲得反托辣斯監管機關的批准。

這相當於以每股略低於400美元的價格收購Ansys股票，較Ansys去年12月21日的收盤價溢價30%左右；這是路透率先報導兩公司進行交易洽談的前一天。

知情人士表示，這樁交易將在美國時間16日上午宣布。

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