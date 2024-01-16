大陸國有銀行開始約束對俄國客戶資金往來 以免遭美制裁

彭博引述知情人士報導，美國決定制裁協助俄羅斯興兵烏克蘭的外國金融機構後，中國國有銀行已開始約束對俄羅斯客戶的資金往來。

據彭博報導，最近幾周至少有兩家銀行下令對其俄羅斯業務展開審查，重點是跨境交易。知情人士說，凡名列制裁名單的客戶，銀行將切斷彼此的往來，並將停止向俄羅斯軍工業提供任何金融服務，無論交易的幣種或地點為何。

知情人士透露，這些銀行正加強對客戶的盡職調查，包括檢查他們的企業登記、授權受益人和最終控制人是否來自俄羅斯。他們表示，審查範圍將擴大到在俄羅斯有業務或透過第三國轉移關鍵物項至俄羅斯的非俄羅斯客戶。

美國政府決定針對海外金融機構實施制裁，這種所謂的次級制裁（secondary sanction）頗具爭議，因為其潛在影響難以預測，並可能引發意想不到的後果。銀行擔心違反規定，甚至可能選擇退出整個業務，以避免風險。