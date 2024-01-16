快訊

直播／選後公開合約！高端公司授權衛福部 疾管署下午4點半揭秘

逃死！掐死馬籍女大生辯加工自殺 嫌犯一審判無期徒刑

因應新國會民意 陳建仁：將按照憲政慣例提出總辭

大陸國有銀行開始約束對俄國客戶資金往來 以免遭美制裁

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博引述知情人士報導，美國決定制裁協助俄羅斯興兵烏克蘭的外國金融機構後，中國國有銀行已開始約束對俄羅斯客戶的資金往來。圖為俄羅斯盧布。路透
彭博引述知情人士報導，美國決定制裁協助俄羅斯興兵烏克蘭的外國金融機構後，中國國有銀行已開始約束對俄羅斯客戶的資金往來。圖為俄羅斯盧布。路透

彭博引述知情人士報導，美國決定制裁協助俄羅斯興兵烏克蘭的外國金融機構後，中國國有銀行已開始約束對俄羅斯客戶的資金往來。

據彭博報導，最近幾周至少有兩家銀行下令對其俄羅斯業務展開審查，重點是跨境交易。知情人士說，凡名列制裁名單的客戶，銀行將切斷彼此的往來，並將停止向俄羅斯軍工業提供任何金融服務，無論交易的幣種或地點為何。

知情人士透露，這些銀行正加強對客戶的盡職調查，包括檢查他們的企業登記、授權受益人和最終控制人是否來自俄羅斯。他們表示，審查範圍將擴大到在俄羅斯有業務或透過第三國轉移關鍵物項至俄羅斯的非俄羅斯客戶。

美國政府決定針對海外金融機構實施制裁，這種所謂的次級制裁（secondary sanction）頗具爭議，因為其潛在影響難以預測，並可能引發意想不到的後果。銀行擔心違反規定，甚至可能選擇退出整個業務，以避免風險。

俄羅斯 客戶 美國

延伸閱讀

英防相：5年內恐需應對俄、中、伊朗、北韓衝突

瑞士願辦和平峰會 烏克蘭盼中國參與不邀俄羅斯

重大損失！烏克蘭亞述海擊落2架俄軍機 重創俄軍行動

愛沙尼亞總理：俄羅斯3年內恐再嚴重威脅北約東翼

相關新聞

去年景氣低迷…越南官方看好2024年經濟 民眾持觀望：物價續漲、不確定性高

越南2023年景氣低迷，官方看好2024年，設定6%至6.5%的高經濟成長目標。不過民眾觀望氣氛濃，認為經濟雖然轉好，仍...

大陸國有銀行開始約束對俄國客戶資金往來 以免遭美制裁

彭博引述知情人士報導，美國決定制裁協助俄羅斯興兵烏克蘭的外國金融機構後，中國國有銀行已開始約束對俄羅斯客戶的資金往來。

投資人獲利了結拖累收跌 日股結束連6漲

日本東京股市今天在投資人獲利了結賣壓拖累下收跌，結束了連續6個交易日的漲勢

全球海運今年有機會因紅海運費飆升而擺脫衰退

海運業者面臨來自葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）襲擊的威脅，逾2,000億美元的商品避走紅海而改走南非好望角...

IMF：全球近40%職場 將受AI衝擊 重創已開發國家

國際貨幣基金（IMF）分析指出，人工智慧（AI）將衝擊全球40%的職場招聘，已開發國家受AI影響層面較新興市場、開發中國...

路透：禁令難堵 中國軍方、大學仍買到輝達晶片

美國向中國祭出晶片禁令，試圖截斷中國獲取先進晶片的途徑。但路透報導，經檢視多份招標文件發現，過去一年，一些中國軍事機構、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。