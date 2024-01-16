這位神準投資老將認為 台股對選舉結果反應太過樂觀

曾先後準確料到亞洲金融風暴和全球金融危機的資深投資家 David Roche 表示，總統選舉結果正將台灣推向「和中國衝撞的道路」，周一市場反應太過樂觀。

Independent Strategy總裁暨全球策略師 Roche 周一接受CNBC「Squawk Box Europe」訪問時說：「這次選舉已經表明，在台灣完全沒有支持統一的意願，這是不可能的。」「這次選舉連同立法院各黨不過半的各方面結果來看，台灣已是一個成熟、主權及民主的國家，這是中國不能接受的。對中國來說就是分裂，因此台灣正步向更大的危機。」

總統選舉剛落幕，我友邦諾魯共和國周一即宣布與我國斷交，並與中國大陸建交。

金融市場昨天反應淡定，台灣加權股價指數周一上漲33.99點，收在17,564.82點，今天（周二）早盤大跌近200點。新台幣今天早盤貶值0.5%，報31.355元，連續三日走貶。

Roche 認為，金融市場周一反應淡定，是因為投資人以為「錢能買得到一切」，台積電和鴻海（2317）規模之大，全球地位之重要，北京應該不會製造太大的騷動。

Roche 說：「這是根本就是個錯誤的想法，（習近平）向來把政治置於經濟之上，一直是如此，一直這樣說，也一直這樣做。」

Roche認為，習近平向來將中共的利益先於經濟，市場似乎無視這一傾向，結果「必不平靜」，並使台灣置於「和中國衝撞的不歸路」。

Roche 表示，從上周六投票模式來看，很多選民對台灣傳統政黨感到失望，而為落實主權獨立的承諾，賴清德勢必還要降低台灣經濟對中國大陸依賴的程度。