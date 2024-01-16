印度、印尼、泰國、大馬都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？

印度、印尼、泰國和馬來西亞等亞洲國家都為特斯拉鋪上紅地毯，爭取該公司前來投資設廠。印度媒體報導，特斯拉最早可能在今年做出最終決定，新廠年產50萬輛汽車。根據日經報導，特斯拉考慮的不僅僅是市場和工業基礎的成熟度，地緣政治因素也列入考慮範圍，誰出線還很難說。

印度總理莫迪去年6月在紐約與特斯拉執行長馬斯克會面，邀請他「探索在印度投資電動車和快速發展的商用航太領域的機會」。印度商務部長Piyush Goyal去年11月參觀了特斯拉的加州廠。印度是全球第三大車市。

同年9月，泰國總理賽塔於聯合國大會期間在場邊會晤馬斯克。他後來表示，預計特斯拉和其他美國公司的總投資額至少50億美元，這番話引發外界揣測兩人的會談取得進展。11月底，特斯拉高階主管訪問泰國。

此外，馬來西亞總理安華2023年7月與馬斯克在線上討論了潛在的投資和其他話題。而印尼總統佐科威2022年5月訪問德州時，敦促他到擁有豐富的鎳和其他車用電池材料礦藏的印尼設廠。

諮詢顧問公司Arthur D. Little的合夥人Hirotaka Uchida指出，「特斯拉是電動車先驅、擁有強大的品牌形象，比起陸企比亞迪，獲特斯拉投資更能提升這些國家的吸引力」。

隨著美國想讓電動車供應鏈與中國大陸脫鉤，特斯拉也在尋求進軍印度和東南亞市場。目前，特斯拉在上海的超級工廠年產約95萬輛車，約占其全球產量的40%，另在美國有兩家廠、柏林附近有一家廠，去年宣布計劃在墨西哥建廠。如果到印度或東南亞國家投資，將是第五座廠。

來自比亞迪在內大陸電動車製造商的競爭是促成特斯拉考慮蓋新廠的另一因素。比亞迪的全球電動車銷量已超過特斯拉。

至於哪毎個國家的機會最大，Uchida的說法是：「在印度和東南亞，電動車是一個可能影響國家戰略的關鍵問題。但特斯拉考慮的還包括地緣政治因素，所以，光看市場和工業基礎的成熟度，很難判斷哪個國家有優勢。」