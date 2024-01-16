快訊

NBA／格林復出無用！勇士末節得分荒不敵殘陣灰熊

2024「全球最安全航空公司」出爐！這家航空奪冠 長榮航空排第14

礁溪驚爆槍戰「女被強押旅館」！警攻堅駁火10槍 嫌中2彈急救

馬斯克：若無特斯拉25%控制權 打造成AI龍頭會讓我不安

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）。美聯社
特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）。美聯社

億萬富豪馬斯克表示，如果他不能擁有特斯拉公司的25%投票控制權，那麼他寧可在特斯拉以外開發AI產品。這也顯示，馬斯克可能想要對特斯拉擁有更大的控制權。

馬斯克是在社群平台X上貼文，表示特斯拉是集合十幾家新創公司於一家的公司，他呼籲應該把特斯拉和傳統汽車產業龍頭通用進行比較。根據彭博資訊彙編的資料，馬斯克目前持有特斯拉逾12%的股權，已經是特斯拉的最大股東。

馬斯克沒有針對他所說的「擁有更大控制權」相關說法提出更多細節。這位全球首富正忙著應付股東對一連串議題的不滿，包括從特斯拉的接班計畫到指責馬斯克在2022年收購推特（現改名為X）後分心。

馬斯克在X貼文上表示：「如果沒有持有25%的投票控制權，我對於把特斯拉發展為AI與機器人的領導者感到不安。（25%的投票控制權）足以具有影響力，但還沒到我不能被推翻的程度。」

馬斯克說：「除非如此，否則我寧可在特斯拉外打造產品。」

馬斯克 特斯拉 投票

延伸閱讀

紅海危機影響零件進貨 特斯拉德國廠停產兩週

台中女凌晨酒駕嚴重超標 撞路邊特斯拉180度大翻車

特斯拉Model 3台灣重新開放預訂！導入煥新版第二季開始交付

馬斯克貼一坨屎符號 回應WSJ爆料嗑藥傳聞：三年藥檢都過關

相關新聞

這位神準投資老將認為 台股對選舉結果反應太過樂觀

曾先後準確料到亞洲金融風暴和全球金融危機的資深投資家 David Roche 表示，總統選舉結果正將台灣推向「和中國衝撞...

印度、印尼、泰國、大馬都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？

印度、印尼、泰國和馬來西亞等亞洲國家都為特斯拉鋪上紅地毯，爭取該公司前來投資設廠。印度媒體報導，特斯拉最早可能在今年做出...

馬斯克：若無特斯拉25%控制權 打造成AI龍頭會讓我不安

億萬富豪馬斯克表示，如果他不能擁有特斯拉公司的25%投票控制權，那麼他寧可在特斯拉以外開發AI產品。這也顯示，馬斯克可能...

蘋果公司傳移除Apple Watch血氧功能 以免被禁售

蘋果公司（Apple）正在計劃移除Series 9、Ultra 2這兩支最新款Apple Watch原本配備的血氧偵測功...

IMF：人工智慧將影響巴西和全球就業市場

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，根據國際貨幣基金（IMF）分析，AI人工智慧技術將影響包括...

紅海仍無寧日！貨輪之外 油輪也繞道 載石腦油來台船隻受影響

周一，至少又有六艘油輪避行紅海南端，因為在美國和英國聯手空襲葉門叛軍「青年運動」相關目標後，這條能源運輸的重要航線受到的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。