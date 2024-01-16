馬斯克：若無特斯拉25%控制權 打造成AI龍頭會讓我不安

億萬富豪馬斯克表示，如果他不能擁有特斯拉公司的25%投票控制權，那麼他寧可在特斯拉以外開發AI產品。這也顯示，馬斯克可能想要對特斯拉擁有更大的控制權。

馬斯克是在社群平台X上貼文，表示特斯拉是集合十幾家新創公司於一家的公司，他呼籲應該把特斯拉和傳統汽車產業龍頭通用進行比較。根據彭博資訊彙編的資料，馬斯克目前持有特斯拉逾12%的股權，已經是特斯拉的最大股東。

馬斯克沒有針對他所說的「擁有更大控制權」相關說法提出更多細節。這位全球首富正忙著應付股東對一連串議題的不滿，包括從特斯拉的接班計畫到指責馬斯克在2022年收購推特（現改名為X）後分心。

馬斯克在X貼文上表示：「如果沒有持有25%的投票控制權，我對於把特斯拉發展為AI與機器人的領導者感到不安。（25%的投票控制權）足以具有影響力，但還沒到我不能被推翻的程度。」

馬斯克說：「除非如此，否則我寧可在特斯拉外打造產品。」