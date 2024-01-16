全球經濟 今年充斥不確定性

瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）十五日開幕前發布年度調查報告指出，全球頂尖經濟學家預期今年全球經濟成長將減弱，充斥不確定性，情勢「不穩定」（precarious），主因為地緣政治衝突、金融情勢和人工智慧（ＡＩ）的顛覆性影響。

今年的ＷＥＦ主題為「重建信任」，美國國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文、法國總統馬克宏、中國大陸國務院總理李強，以及比利時、新加坡、泰國及阿根廷等國領袖都將出席，與會的商業界名人包括OpenAI執行長奧特曼、摩根大通執行長戴蒙等人。

ＷＥＦ在十五日發布「首席經濟學家展望」報告顯示，百分之五十六的受訪者預期今年全球經濟將減弱，百分之廿認為將維持不變，百分之廿三預測會「略為轉強」。

這份在去年十一、十二月訪調逾六十位全球產官界的首席經濟學家的報告顯示，受訪經濟學家對各地前景的看法高度分歧，但大致看好南亞與東亞展望，九成三預估今年南亞經濟將能溫和或強勁成長，八成六預估東亞將溫和或強勁成長，只是更審慎看待大陸展望。

受訪經濟學家最看空歐洲前景，百分之七十七預期歐洲今年成長將疲軟或極為疲軟，百分之五十六則預期美國將溫和或強勁成長，比率低於上次訪調的百分之七十八。不過，七成受訪者預期，隨著通膨和勞動市場緊俏程度降低，金融情勢將會開始放鬆，反映全球央行暗示利率已觸頂的評論。

報告指出，「雖然有正面發展，例如通膨壓力減輕、ＡＩ領域進步，但隨著全球經濟活動依然低迷、金融情勢維持緊俏，以及地緣政治摩擦和社會緊張持續升高，企業和決策官員依舊面臨諸多逆風」。ＷＥＦ常務董事札希迪指出，最新報告「凸顯當前經濟環境的不穩定本質」。

受訪經濟學家尤其擔心地緣政治摩擦，百分之六十九預期今年地緣政治分裂步伐將加速，約百分之八十七認為地緣政治發展將在未來三年引發全球經濟震盪，百分之八十預估將加劇股市波動。此外，受訪者也認為ＡＩ將對全球經濟造成不均等的深遠影響。