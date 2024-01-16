WEF：今年經濟成長將減弱

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）15日開幕前發布年度調查報告指出，全球頂尖經濟學家預期今年全球經濟成長將減弱，充斥不確定性，情勢「不穩定」（precarious），主因為地緣政治衝突、金融情勢和人工智慧（AI）的顛覆性影響。

今年WEF主題為「重建信任」，出席者包括美國國務卿布林肯、美國國安顧問蘇利文、美國氣候特使柯瑞、法國總統馬克宏、中國大陸國務院總理李強，以及比利時、新加坡、泰國及阿根廷等國領袖，與會的商業界名人包括OpenAI執行長奧特曼、摩根大通執行長戴蒙等。

WEF在15日發布「首席經濟學家展望」報告顯示，56%受訪者預期今年全球經濟將減弱，20%認為將維持不變，23%預測會略為轉強。

這份在去年11、12月訪調逾60位全球產官界首席經濟學家的報告顯示，受訪者對各地前景的看法高度分歧，但大致看好南亞與東亞展望，93%預估今年南亞經濟將能溫和或強勁成長，86%預估東亞將溫和或強勁成長，但更審慎看待中國大陸展望。

受訪經濟學家最看空歐洲前景，77%預期歐洲今年成長將疲軟或極為疲軟，56%受訪者則預期美國將溫和或強勁成長，比率低於上次訪調的78%。不過，70%受訪者預期，隨著通膨和勞動市場緊俏程度降低，金融情勢將會開始放鬆，反映全球央行暗示利率已觸頂的評論。

報告指出，「雖然有正面發展，例如通膨壓力減輕、AI領域進步，但隨著全球經濟活動依然低迷、金融情勢維持緊俏、及地緣政治摩擦和社會緊張持續升高，企業和決策官員依舊面臨諸多逆風」。WEF常務董事札希迪（Saadia Zahidi）指出，最新報告「凸顯當前經濟環境的不穩定本質」。

受訪經濟學家尤其擔心地緣政治摩擦，69%預期今年地緣政治分裂步伐將加速，約87%認為地緣政治發展將在未來三年引發全球經濟震盪，80%預估將加劇股市波動。

受訪者也認為，AI將對全球經濟造成不均等的深遠影響。94%受訪者預期，AI將在未來五年大幅提升高所得經濟體的生產力，但預期低所得經濟體也會出現相同情況的受訪者占比只有53%。