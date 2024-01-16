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IMF評估 40%工作恐受AI衝擊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際貨幣基金組織（IMF）的分析顯示，人工智慧（AI）崛起將影響全球近40%的工作機會，先進經濟體受到的影響可能比新興市場和低收入國家還大，可能加劇不平等問題。

IMF總裁喬治艾娃14日針對這份研究在部落格貼文表示，「在多數情境下，AI可能使整體不平等惡化，這是決策者必須主動解決的麻煩趨勢，以免這項技術進一步引發社會緊張」，呼籲各國政府建立社會安全網，並提供職訓計畫，以反制AI的影響。

喬治艾娃說，先進經濟體對AI的影響可能感受更深，部分原因是白領勞工面臨的威脅甚於藍領勞工，例如在開發程度較高的經濟體，多達60%的工作可能受到AI影響，其中約一半可望受惠於AI提高生產力，但在另一半工作中，目前由人類進行的關鍵任務可能會由AI代勞，導致薪水降低並減少招聘。巴西和印度等新興市場預料約40%工作將受AI影響。AI引發的所得不平等影響，主要取決於這項技術提升高所得者收入的程度。喬治艾娃說，高所得勞工和企業提高了生產力，將提升資本報酬，擴大貧富差距。

AI 喬治

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