貧富差距加劇 兆美元級富豪 十年內現身

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

樂施會14日發布的年度不平等報告指出，地球上最富有的五個人最近幾年又更有錢了，與此同時，全球有近50億人因通膨、戰爭和氣候危機而變得更窮困。

報告指出，從2020年3月到去年11月，五位億萬富豪的淨資產暴漲114%，考量通膨因素，總資產達8,690億美元，相當於每小時賺1,400萬美元。若此一趨勢能持續，十年內將出現全球首位資產破兆美元的富豪，但消除貧窮要再花229年。

馬斯克是這幾年的大贏家，他的財富在這段期間飆升至2,455億美元，扣除通膨因素後，比2020年3月激增737%。精品巨擘LVMH董事長阿諾特及其家族的淨資產大增111%至1,913億美元；亞馬遜創辦人貝佐斯的財富增加24%到1,674億美元；甲骨文創辦人艾里森擁有1,455億美元，增幅107%；「股神」巴菲特的財富淨值則膨脹48%到1,192億美元。

億萬富豪的財富合計比2020年增加3.3兆美元，增幅達34%，是通膨率的三倍。其中許多人的財富來自於他們所領導公司的股票。樂施會在報告中表示，企業正在攫取巨額利潤，這些利潤又帶動富人的財富增長。全球前十大上市公司裡有十家的執行長或主要股東都是億萬富豪。

財富 通膨 資產

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