德國經濟驚險躲過衰退

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

受到利率飆升、能源價格高昂及國外需求減弱等利空衝擊，德國去年第4季及全年的經濟產值均萎縮，但因上修去年第3季國內生產毛額（GDP）所賜，而驚險躲過衰退。儘管如此，這個歐洲最大經濟體的前景仍相當黯淡。

15日公布的初估數據顯示，德國上季GDP萎縮0.3%，去年全年下滑0.3%，但去年第3季經濟成長率由之前估計的負0.1%上調至零，因而驚險躲過衰退命運。經濟衰退的技術性定義是GDP連兩季負成長。

德國是第一個公布上季經濟成長率的G7成員。眾多預測者認為德國將是去年經濟未能擴張的唯一主要已開發國家，製造業因能源成本上升而陷入困境、利率飆升，及國外需求疲軟。看各產業表現，去年工業產值萎縮2%，服務業則成長；受到融資條件惡化、營建費用居高不下與技術勞工短缺的衝擊，營建業只成長0.2%。

經濟衰退 德國 成長率

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