高盛強攻大戶貸款業務

高盛公司（Goldman Sachs）已放棄借款給一般消費者，轉向搶攻高淨值的富裕客戶市場，正擴大放款給在該公司存款額平均6,000萬美元的私人財富客戶、個人及家族，交易部門提供給機構客戶的貸款，有望帶進至少三年來最高的營收。

華爾街日報（WSJ）報導，整體而言，高盛不計一般消費者的融資和貸款承諾金額，截至去年第3季為3,275億美元，較2020年同期增加約三分之一。高盛去年1~9月來自私人銀行與放款給富裕客戶的營收，已比2022年同期成長12%；旗下交易事業去年1~9月來自股權融資的營收，也高於過去三年的每年同期。

高盛正設法在多元化營收流，不只仰賴投銀和交易業務，該公司原本寄望靠消費者放款業務達成目標，但在遭遇挫敗並蒙受數十億美元損失後，已撤出這項業務。

擴大放款給富裕客戶，正是新策略的支柱。高盛近幾周已向資產和財富管理部門的高淨值客戶，推出新型態貸款，允許客戶以某些私募股權、私募信用及低流動性基金的投資，作為抵押借款，客戶能用這筆貸款從事多種用途，包括購買豪宅、藝術品，或者投資更多高盛或其他機構主導的私募基金。

長期以來，高盛大致把放款給大客戶，當成贏得其他業務的方式，雖然目前也是如此，但現在高盛希望在高利率環境下，從這些放款賺進更多淨利息收入。高盛擴大放款給大客戶的資金來源，部分是儲蓄帳戶的存款；高盛在去年第3季的消費者存款約為1,506億美元。

但擴大放款也伴隨風險，例如違約率升高。高盛表示，幾乎所有放款都由借款人的投資作為擔保，但若經濟衰退、或擔保品價值銳減，這些貸款的損失可能擴大。