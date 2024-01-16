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塑膠價殺低 回收廠頭痛

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
中美的石化產能激增，正導致塑膠材料供應暴增。(路透)
中美的石化產能激增，正導致塑膠材料供應暴增。(路透)

中國大陸和美國的石化產能激增，正導致塑膠材料供應暴增，聚乙烯（PE）等材料僅見，拖累原生塑膠的價格急殺，報價已比回收塑膠更便宜，讓回收塑膠生產商苦不堪言。

英國金融時報（FT）報導，標普全球公司（S&P Global）的數據顯示，去年石化業的新增產能中，中國大陸就占了六成，頁岩氣熱潮也讓美國產量激增，使得聚乙烯等材料的供過於求水準為1980年代以來僅見。

去年乙烯產能比2019年增加近4,200萬噸，但同期全球需求只提高約1,400萬噸。乙烯是從石油和天然氣中取得的碳氫化合物，為最廣泛使用塑膠聚乙烯的原料。

標普全球資料顯示，美國原生高密度聚乙烯（HDPE）去年現貨價已跌至每噸943美元，遠低於2021年的每噸1,674美元。HDPE是用於洗髮精瓶罐、玩具、塑膠袋等的常見塑膠。

石化品供過於求，對回收塑膠製造商帶來壓力，難以與便宜許多的原生塑膠材料競爭。據標普全球，回收HDPE的價格，從今年稍早高點的每噸2,954美元暴跌，但如今每噸1,631美元的價格仍比原生塑膠貴很多。

國際能源總署（IEA）分析師希利說：「石化產能過剩，與隨之而來的原生材料低價，讓回收塑膠生產商的日子相當難過。」

回收塑膠在2019年之前，比原生製品更便宜，但隨著消費品公司努力減少碳足跡與塑膠廢棄物，訂下目標要減少對原生塑膠的依賴，帶動回收塑膠的需求飛升。

S&P首席化學研究員哈特說，產能「嚴重過度建設」，及疫情期間和疫後經濟成長放緩，致使乙烯使用率，即轉換成塑膠等新材料的乙烯數量，降至40年最低點。

材料 美國 標普

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