亞洲資料中心 投資人追捧

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

隨著AI熱潮來臨，KKR和貝恩資本（Bain Capital）等公司紛紛押注亞洲與日俱增的運算和資料儲存需求，亞洲正成為全球資料中心投資人最新的狩獵場。

彭博資訊報導，戴德梁行數據顯示，到2028年，東南亞和北亞的需求預計將每年增長約25%，比美國的14%高。

投資人已展開行動。貝恩資本去年8月宣布將北京的秦淮數據私有化，隱含股權價值為32億美元。9月，KKR同意以約8億美元收購新加坡電信地區資料中心業務的20%股權。

包含這個新加坡電信的平台在內，KKR未來幾年可能對亞太地區資料中心項目進行10億美元股權投資。貝恩也將繼續投資中國大陸和東南亞市場，並在亞洲其他發達地區尋找機會。

他們押注的是亞洲最終將分得更大一杯羹。根據戴德梁行，約29%的超大規模雲端營收來自亞太區，49%來自美國。而亞洲的占比在2028年前料將增至多達33%，或1,730億美元。

美國 新加坡 投資人

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